Propagandaschau: Немецкие СМИ умолчали о нацисте во главе Верховной рады «Лживая пресса» в Германии предпочла умолчать о том, что спикером Верховной рады стал сооснователь Социал-националистической партии Украины (СНПУ) Андрей Парубий, пишет автор под ником Dok на страницах блога Propagandaschau. А ведь в названии этой политической организации звучит прямая отсылка к аналогичной по убеждениям партии Адольфа Гитлера, отмечает немецкий журналист. 18 апреля 2016 Propagandaschau

Propagandaschau: Ложью в фильме о Путине ZDF изобличил сам себя Немецкие СМИ так погрязли во лжи, что их пропаганда становится все более навязчивой и очевидной, пишет Propagandaschau. Недавно в обмане и подтасовках уличили телеканал ZDF с его фильмом «Человек власти Путин», в котором проплаченные «очевидцы» выступили в постановочных сценах. Однако немецкий канал добился обратного эффекта: после такой откровенной лжи все больше людей прозревают и начинают симпатизировать Путину, считает автор статьи. 26 декабря 2015 Propagandaschau

Propagandaschau: По версии немецких СМИ Крым оставили без света «активисты» Немецкий телеканал ARD преуменьшает масштабы действий, приведших к прекращению электроснабжения Крыма. Это преступление, близкое к теракту, а журналисты канала называют совершивших его лиц «активистами», подчеркивая политический характер инцидента, пишет Propagandaschau. 22 ноября 2015 Propagandaschau

Propagandaschau: Запад назначил Асада виновным в преступлениях террористов Вместо того чтобы бороться с истинными причинами террора и вспомнить о том, откуда взялось «Исламское государство», западные политики и СМИ винят во всем кризис беженцев и делают «козлом отпущения» Башара Асада, пишет Propagandaschau. Так уже было во время украинского кризиса, когда об ошибках Запада не звучало ни слова, а вся вина за начало гражданской войны возлагалась на Януковича или Путина, отмечает немецкий ресурс. 15 ноября 2015 Propagandaschau

Propagandaschau: Зритель RT Deutsch привык мыслить критически По результатам опроса, проведенного среди зрителей и читателей RT Deutsch, большая часть аудитории канала поддерживает оппозиционные партии или же попросту не участвует в выборах, пишет Propagandaschau. Автор статьи объясняет эти результаты тем, что людям, довольным системой и верящим ведущим СМИ, не свойственно обращаться к альтернативным источникам информации. А те, кто привык мыслить критически, ищут подтверждения своим взглядам как раз на RT Deutsch. 24 сентября 2015 Propagandaschau

Антироссийская пропаганда ударила по имиджу и карману немецких СМИ Антироссийская риторика в освещении событий на Украине дорого обошлась немецким СМИ, пишет Propagandaschau. Они безвозвратно утратили доверие читателей, что также отразилось и на продажах. Теперь пресса в Германии пытается восстановить свой имидж, учредив немецкий аналог Пулитцеровской премии. 9 сентября 2015 Propagandaschau

Propagandaschau: Немецкие СМИ очерняют российский спорт и хвалят американский В немецких СМИ освещение спортивной жизни в России носит предвзятый характер, пишет Propagandaschau. Журналисты из Германии раздувают из любой мухи слона и критикуют каждую мелочь, отмечает автор статьи. Когда же США подают заявку на проведение Олимпиады-2024 в Лос-Анджелесе, то «немецкие пресститутки» начинают возбужденно нахваливать американцев, не гнушаясь двойными стандартами. 7 сентября 2015 Propagandaschau

Propagandaschau: Разоблачительницу «фабрики троллей» финансировало ЦРУ Экс-сотрудница кремлевской «фабрики троллей» Людмила Савчук «финансируется длинной рукой ЦРУ», пишет Propagandaschau. В ходе судебного процесса против своих бывших коллег она прибегала к помощи юристов из «Команды 29». По информации издания, эта организация связана с американскими спецслужбами и фондами, которые активно поддерживали переворот на Украине. 21 августа 2015 Propagandaschau

Propagandaschau: СМИ поднимают шум вокруг МН 17, чтобы утаить правду Вместо того чтобы собирать информацию и искать ответы по делу о крушении малайзийского авиалайнера, выполнявшего рейс МН 17, западные СМИ раздувают шумиху и массово публикуют низкокачественные сообщения, которые содержат указания на вину России, пишет Propagandaschau. Отсутствие убедительных доказательств наводит на мысль о попытке сокрытия фактов, считает автор. 16 августа 2015 Propagandaschau

Propagandaschau: Немецкие СМИ вторят пропаганде Запада о гибели MH 17 Немецкие государственные СМИ подхватили новое видео с места крушения MH 17 и в унисон заговорили о доказательствах российской вины. При этом они сознательно умолчали о том, что видео урезано, а в воздухе был также боевой истребитель и некие парашютисты, пишет Propagandaschau. По мнению немецкого издания, верить пропаганде, наглой лжи и дезинформации основных СМИ Германии могут только те, у кого «поехала крыша». 19 июля 2015 Propagandaschau