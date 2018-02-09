Арестованную в Кувейте россиянку освободили под залог

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В Кувейте суд отпустил под залог ранее арестованную россиянку Марию Лазареву. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на её международных адвокатов.

Сообщается, что суд отпустил Лазареву после четырёх отказов. 

«Мария Лазарева и её коллега были выпущены под залог в размере $30 млн. Сейчас она и её юристы продолжают опровергать выдвинутые обвинения», — сообщили адвокаты. 

По их данным, Лазарева до сих пор находится в Кувейте. 

Адвокаты рассказали, что залог был выплачен за трёх человек.

Ранее в российском посольстве сообщали, что россиянку задержали в Кувейте по подозрению в причастности к уголовному делу экономического характера. 

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