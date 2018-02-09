Арестованную в Кувейте россиянку освободили под залог
Сообщается, что суд отпустил Лазареву после четырёх отказов.
«Мария Лазарева и её коллега были выпущены под залог в размере $30 млн. Сейчас она и её юристы продолжают опровергать выдвинутые обвинения», — сообщили адвокаты.
По их данным, Лазарева до сих пор находится в Кувейте.
Адвокаты рассказали, что залог был выплачен за трёх человек.
Ранее в российском посольстве сообщали, что россиянку задержали в Кувейте по подозрению в причастности к уголовному делу экономического характера.