Посольство: россиянка задержана в Кувейте по подозрению в экономическом преступлении

В Кувейте по подозрению в причастности к уголовному делу экономического характера задержана гражданка России. Об этом сообщили в российском посольстве.

«Посольство России в Кувейте держит на приоритетном контроле ситуацию с задержанной в Кувейте российской гражданкой Марией Лазаревой», — приводит сообщение РИА Новости.

Отмечается, что россиянка задержана по подозрению в причастности к уголовному делу экономического характера.

В посольстве подчеркнули, что дипмиссия находится в тесном контакте с местными компетентными органами и родственниками Лазаревой.

Ранее был арестован водитель прорвавшегося из Финляндии через границу России микроавтобуса.