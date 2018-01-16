Посольство: россиянка задержана в Кувейте по подозрению в экономическом преступлении

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В Кувейте по подозрению в причастности к уголовному делу экономического характера задержана гражданка России. Об этом сообщили в российском посольстве.

«Посольство России в Кувейте держит на приоритетном контроле ситуацию с задержанной в Кувейте российской гражданкой Марией Лазаревой», — приводит сообщение РИА Новости.

Отмечается, что россиянка задержана по подозрению в причастности к уголовному делу экономического характера.

В посольстве подчеркнули, что дипмиссия находится в тесном контакте с местными компетентными органами и родственниками Лазаревой.

Ранее был арестован водитель прорвавшегося из Финляндии через границу России микроавтобуса.

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