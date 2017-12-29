Арестован водитель прорвавшегося из Финляндии через границу России микроавтобуса
Прорвавшийся на микроавтобусе через границу России из Финляндии житель Выборга Николай Шуляр арестован на два месяца.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Северо-Западного следственного управления на транспорте СК России.
«Россиянин арестован на два месяца, второму мужчине продлено задержание до 72 часов», — сказали в ведомстве.
27 декабря микроавтобус прорвался из Финляндии в Россию на посту «Торфяновка». Позднее мужчины, которые находились в автомобиле, сдались властям.
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