Арестован водитель прорвавшегося из Финляндии через границу России микроавтобуса

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Прорвавшийся на микроавтобусе через границу России из Финляндии житель Выборга Николай Шуляр арестован на два месяца.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Северо-Западного следственного управления на транспорте СК России.

«Россиянин арестован на два месяца, второму мужчине продлено задержание до 72 часов», — сказали в ведомстве.

27 декабря микроавтобус прорвался из Финляндии в Россию на посту «Торфяновка». Позднее мужчины, которые находились в автомобиле, сдались властям.

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