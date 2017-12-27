Микроавтобус из Финляндии прорвался через границу России без прохождения контроля

Микроавтобус прорвался из Финляндии в Россию без прохождения таможенного контроля на посту «Торфяновка». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Северо-Западное таможенное управление.

«Мы подтверждаем факт несанкционированного выезда микроавтобуса без прохождения таможенного контроля», — приводит РИА Новости сообщение.

Как отмечается, микроавтобус после погранконтроля был направлен на прохождение таможенного контроля, но водитель скрылся. Его разыскивают.

По предварительным данным, пострадал сотрудник таможенной службы.

Ранее сообщалось, что в Курской области совершено нападение на сотрудников погранслужбы.