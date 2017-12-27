Микроавтобус из Финляндии прорвался через границу России без прохождения контроля
Микроавтобус прорвался из Финляндии в Россию без прохождения таможенного контроля на посту «Торфяновка». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Северо-Западное таможенное управление.
«Мы подтверждаем факт несанкционированного выезда микроавтобуса без прохождения таможенного контроля», — приводит РИА Новости сообщение.
Как отмечается, микроавтобус после погранконтроля был направлен на прохождение таможенного контроля, но водитель скрылся. Его разыскивают.
По предварительным данным, пострадал сотрудник таможенной службы.
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