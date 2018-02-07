Российские дипломаты потребовали улучшить условия содержания Левашова в тюрьме США

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Экстрадированный из Испании в Соединённые Штаты Пётр Левашов, обвиняемый в киберпреступлениях, нуждается в улучшении условий его содержания и соблюдения его законных прав, сообщили в российском генеральном консульстве в Нью-Йорке.

«У него нет возможности совершать прогулки на улице и в стенах исправительного учреждения. После посещения врача ему были назначены лекарства для купирования симптомов простуды, которые так и не были ему выданы», — говорится в сообщении дипломатического ведомства в Twitter.

Там также отметили, что Левашов жаловался на условия его содержания в тюрьме: отсутствие света и часов в камере, элементарных средств личной гигиены.

«В камере нет подушки, а толщина матраса составляет 1 см, что вкупе с повышенным уровнем шума не позволяет обеспечить условия для отдыха», — заявили дипломаты.

Левашов был задержан в Барселоне в апреле 2017 года. США обвиняют его в том, что на протяжении трёх лет он взламывал компьютеры американцев и торговал паролями к ним.

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