Российские дипломаты потребовали улучшить условия содержания Левашова в тюрьме США

Экстрадированный из Испании в Соединённые Штаты Пётр Левашов, обвиняемый в киберпреступлениях, нуждается в улучшении условий его содержания и соблюдения его законных прав, сообщили в российском генеральном консульстве в Нью-Йорке.

«У него нет возможности совершать прогулки на улице и в стенах исправительного учреждения. После посещения врача ему были назначены лекарства для купирования симптомов простуды, которые так и не были ему выданы», — говорится в сообщении дипломатического ведомства в Twitter.

У него нет возможности совершать прогулки на улице и в стенах исправительного учреждения. После посещения врача ему были назначены лекарства для купирования симптомов простуды, которые так и не были ему выданы. — Consulate General of Russia in New York (@rcgnewyork) 6 февраля 2018 г.

Там также отметили, что Левашов жаловался на условия его содержания в тюрьме: отсутствие света и часов в камере, элементарных средств личной гигиены.

«В камере нет подушки, а толщина матраса составляет 1 см, что вкупе с повышенным уровнем шума не позволяет обеспечить условия для отдыха», — заявили дипломаты.

Левашов был задержан в Барселоне в апреле 2017 года. США обвиняют его в том, что на протяжении трёх лет он взламывал компьютеры американцев и торговал паролями к ним.