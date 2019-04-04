Захарова оценила перспективы отношений России и Украины после выборов

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что пока рано говорить о том, будет ли способствовать улучшению отношений между Москвой и Киевом победа актёра Владимира Зеленского на выборах президента Украины.

«Конечно, преждевременно подводить итоги, учитывая, что страна находится в кульминационном моменте принятия судьбоносного решения», — сказала Захарова.

По её словам, оценка процесса и легитимности проведения выборов будет дана только по их итогам.

Захарова добавила, что необходимо дождаться окончательных результатов, чтобы понимать, о победе какого кандидата идёт речь. При этом представитель МИД России заявила, что вопрос об улучшении отношений в первую очередь касается украинской стороны.

«Вопрос улучшения двусторонних отношений — это не вопрос российской стороны, именно украинская сторона, именно киевский режим сделал всё за последние несколько лет для того, чтобы нанести сокрушительный удар по крайней мере по правовой базе развития двусторонних отношений», — подчеркнула Захарова.

Ранее международное рейтинговое агентство Moody's оценило перспективы нормализации отношений России и Украины, в том числе в случае победы на президентских выборах шоумена Владимира Зеленского. Отмечается, что его заявления относительно будущего украинской внешней политики предполагают, что в случае победы на президентских выборах на Украине кандидат, вероятно, займёт более доброжелательную позицию по отношению к России.

Между тем заместитель главы Министерства иностранных дел России Григорий Карасин заявил, что происходящее в Киеве оставляет мало шансов на нормализацию отношений с Москвой.