В Раде предложили разработать закон о регистрации иностранных агентов

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Глава фракции «Народный фронт» Максим Бурбак предложил на заседании согласительного совета украинского парламента разработать законопроект о регистрации иностранных агентов, действующих в интересах России.
В Раде предложили разработать закон о регистрации иностранных агентов
  • РИА Новости

«Народный фронт» инициирует разработку законопроекта, аналогичного закону в Соединённых Штатах от 1938 года, о регистрации иностранных агентов», — цитирует Бурбака ТАСС.

По его словам, фракция предлагает, чтобы этот закон касался только тех иностранных агентов, которые прямо или косвенно действуют в интересах России. 

Ранее Бурбак обвинил Россию в атаке на украинцев «через телеэкраны» и призвал бороться с «информационными войсками Кремля».

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