В Раде предложили разработать закон о регистрации иностранных агентов
- РИА Новости
«Народный фронт» инициирует разработку законопроекта, аналогичного закону в Соединённых Штатах от 1938 года, о регистрации иностранных агентов», — цитирует Бурбака ТАСС.
По его словам, фракция предлагает, чтобы этот закон касался только тех иностранных агентов, которые прямо или косвенно действуют в интересах России.
Ранее Бурбак обвинил Россию в атаке на украинцев «через телеэкраны» и призвал бороться с «информационными войсками Кремля».