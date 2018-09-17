В Раде предложили разработать закон о регистрации иностранных агентов

Глава фракции «Народный фронт» Максим Бурбак предложил на заседании согласительного совета украинского парламента разработать законопроект о регистрации иностранных агентов, действующих в интересах России.

«Народный фронт» инициирует разработку законопроекта, аналогичного закону в Соединённых Штатах от 1938 года, о регистрации иностранных агентов», — цитирует Бурбака ТАСС.

По его словам, фракция предлагает, чтобы этот закон касался только тех иностранных агентов, которые прямо или косвенно действуют в интересах России.

Ранее Бурбак обвинил Россию в атаке на украинцев «через телеэкраны» и призвал бороться с «информационными войсками Кремля».