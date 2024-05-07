РБК: ОСК продаст непрофильные активы для сокращения издержек

Объединённая судостроительная корпорация (ОСК) планирует продать часть своих активов до 2027 года, сократив тем самым ряд своих издержек.

Об этом пишет РБК со ссылкой на презентацию, созданную менеджментом компании. Подлинность документа порталу подтвердил источник, близкий к Минпромторгу.

В продажу могут поступить непрофильные активы ОСК, «избыточные территории», а также активы, которые не имеют «перспектив долгосрочного развития». При этом в документе не уточняются конкретные объекты или земли.

В целом в презентации перечислен целый спектр шагов, которые могут быть реализованы в рамках разрабатываемой стратегии развития корпорации до 2035 года.

В октябре 2023 года российский президент Владимир Путин подписал указ о передаче 100% акций Объединённой судостроительной корпорации (ОСК) в управление ВТБ.