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РБК: ОСК продаст непрофильные активы для сокращения издержек

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Объединённая судостроительная корпорация (ОСК) планирует продать часть своих активов до 2027 года, сократив тем самым ряд своих издержек.
РБК: ОСК продаст непрофильные активы для сокращения издержек
  • РИА Новости

Об этом пишет РБК со ссылкой на презентацию, созданную менеджментом компании. Подлинность документа порталу подтвердил источник, близкий к Минпромторгу. 

В продажу могут поступить непрофильные активы ОСК, «избыточные территории», а также активы, которые не имеют «перспектив долгосрочного развития». При этом в документе не уточняются конкретные объекты или земли.

В целом в презентации перечислен целый спектр шагов, которые могут быть реализованы в рамках разрабатываемой стратегии развития корпорации до 2035 года.

В октябре 2023 года российский президент Владимир Путин подписал указ о передаче 100% акций Объединённой судостроительной корпорации (ОСК) в управление ВТБ.

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