РБК: ОСК продаст непрофильные активы для сокращения издержек
- РИА Новости
Об этом пишет РБК со ссылкой на презентацию, созданную менеджментом компании. Подлинность документа порталу подтвердил источник, близкий к Минпромторгу.
В продажу могут поступить непрофильные активы ОСК, «избыточные территории», а также активы, которые не имеют «перспектив долгосрочного развития». При этом в документе не уточняются конкретные объекты или земли.
В целом в презентации перечислен целый спектр шагов, которые могут быть реализованы в рамках разрабатываемой стратегии развития корпорации до 2035 года.
В октябре 2023 года российский президент Владимир Путин подписал указ о передаче 100% акций Объединённой судостроительной корпорации (ОСК) в управление ВТБ.