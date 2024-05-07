Экс-министр транспорта Башкирии подозревается в получении взятки в 5 млн рублей

В Следственном комитете России заявили, что бывший министр транспорта Башкирии подозревается в получении взятки в 5 млн рублей от компании-грузоперевозчика.

«Возбуждено уголовное дело в отношении 47-летнего бывшего министра транспорта и дорожного хозяйства республики по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК России (получение взятки в особо крупном размере)», — говорится в сообщении.

По версии следствия, в 2021 году при реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» между АО «Башкиравтодор» и коммерческой компанией были заключены договоры на перевозку. При этом уже в мае 2023 года подозреваемый, находясь в составе совета директоров АО «Башкиравтодор», начал вымогать от транспортной фирмы взятку в размере 5 млн рублей как за общее покровительство, так и за конкретное содействие фирме. Если же они откажутся, министр пригрозил созданием искусственных препятствий в получении оплаты.

Руководство компании опасалось негативных действий со стороны министра и приняло решение дать ему вымогаемую взятку.

Ранее сообщалось, что министра транспорта и дорожного хозяйства Башкирии Александра Клебанова задержали за получение взятки.