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Главу Минтранса Башкирии задержали за получение взятки

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Министра транспорта и дорожного хозяйства Башкирии Александра Клебанова задержали за получение взятки.
Главу Минтранса Башкирии задержали за получение взятки
  • РИА Новости

Об этом рассказали в пресс-службе главы республики Радия Хабирова.

Клебанова подозревают в получении взятки в особо крупном размере. Уточняется, что чиновника уже уволили с должности, которую он занимал с конца 2022 года.

В настоящее время, по данным пресс-службы главы Башкирии, в отношении бывшего министра проводятся оперативные мероприятия.

Ранее по делу о взятке был задержан замминистра энергетики и ЖКХ Свердловской области Андрей Кислицын. 

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