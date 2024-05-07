Главу Минтранса Башкирии задержали за получение взятки

Министра транспорта и дорожного хозяйства Башкирии Александра Клебанова задержали за получение взятки.

Об этом рассказали в пресс-службе главы республики Радия Хабирова.

Клебанова подозревают в получении взятки в особо крупном размере. Уточняется, что чиновника уже уволили с должности, которую он занимал с конца 2022 года.

В настоящее время, по данным пресс-службы главы Башкирии, в отношении бывшего министра проводятся оперативные мероприятия.

Ранее по делу о взятке был задержан замминистра энергетики и ЖКХ Свердловской области Андрей Кислицын.