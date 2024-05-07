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Захарова: высокомерные отказы стран Запада присутствовать на инаугурации Путина смешны

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала «смешными» отказы ряда дипломатов западных стран присутствовать на инаугурации российского президента.
Захарова: высокомерные отказы стран Запада присутствовать на инаугурации Путина смешны
  • РИА Новости

Высокомерные отказы ряда дипломатов Запада присутствовать на церемонии инаугурации президента России Владимира Путина смешны для российской стороны, заявила Захарова в эфире телеканала «Соловьёв LIVE».

По её мнению, высказывания западных политиков по этому поводу сделаны «в стиле какого-то скалозубства».

«А есть ещё чем гордиться, кроме очередных козней, которые они совершают в отношении нашей страны?» — отметила представитель МИД. 

Ранее польский посол в России Кшиштоф Краевский заявил, что не будет присутствовать на инаугурации президента России Владимира Путина 7 мая. 

Как рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, церемония пройдёт стандартно, но с небольшими нюансами.

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