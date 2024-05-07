Захарова: высокомерные отказы стран Запада присутствовать на инаугурации Путина смешны
- РИА Новости
Высокомерные отказы ряда дипломатов Запада присутствовать на церемонии инаугурации президента России Владимира Путина смешны для российской стороны, заявила Захарова в эфире телеканала «Соловьёв LIVE».
По её мнению, высказывания западных политиков по этому поводу сделаны «в стиле какого-то скалозубства».
«А есть ещё чем гордиться, кроме очередных козней, которые они совершают в отношении нашей страны?» — отметила представитель МИД.
Ранее польский посол в России Кшиштоф Краевский заявил, что не будет присутствовать на инаугурации президента России Владимира Путина 7 мая.
Как рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, церемония пройдёт стандартно, но с небольшими нюансами.