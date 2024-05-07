Захарова: высокомерные отказы стран Запада присутствовать на инаугурации Путина смешны

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала «смешными» отказы ряда дипломатов западных стран присутствовать на инаугурации российского президента.

Высокомерные отказы ряда дипломатов Запада присутствовать на церемонии инаугурации президента России Владимира Путина смешны для российской стороны, заявила Захарова в эфире телеканала «Соловьёв LIVE».

По её мнению, высказывания западных политиков по этому поводу сделаны «в стиле какого-то скалозубства».

«А есть ещё чем гордиться, кроме очередных козней, которые они совершают в отношении нашей страны?» — отметила представитель МИД.

Ранее польский посол в России Кшиштоф Краевский заявил, что не будет присутствовать на инаугурации президента России Владимира Путина 7 мая.

Как рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, церемония пройдёт стандартно, но с небольшими нюансами.