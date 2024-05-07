Си Цзиньпин: Китай не забудет о бомбардировке НАТО посольства КНР в Белграде

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай будет помнить про атаку НАТО на китайское посольство в Белграде в 1999 году и не допустит повторения такой трагедии.

Си Цзиньпин рассказал, что 25 лет назад Североатлантический альянс атаковал посольство Китая в Югославии. В результате погибли три китайских журналиста — Шао Юньхуань, Сюй Синху и его жена Чжу Ин.

«Мы никогда не должны забывать об этом. Китайский народ дорожит миром, но мы никогда не допустим повторения такой трагической истории», — заявил китайский лидер в статье для издания Politika.

Си Цзиньпин подчеркнул, что дружба Китая и Сербии, «скреплённая кровью», останется в общей памяти народов двух стран.

Ранее председатель КНР рассердился на критику Запада из-за сотрудничества с Россией.