NYT: Си Цзиньпин рассердился на критику со стороны Запада из-за связей с Россией

Председатель КНР Си Цзиньпин рассердился на критику Запада из-за сотрудничества с Россией. Об этом сообщает газета The New York Times.

По данным издания, попытка президента Франции Эммануэля Макрона убедить китайского лидера оказать давление на Москву в вопросе Украины не увенчалась успехом.

В публикации отмечается, что китайский лидер решительно выступил против этой критики, а также против того, чтобы этот кризис использовался как предлог для перекладывания ответственности за третьи страны, чтобы очернить их репутацию и «инициировать холодную войну».

Ранее Макрон заявил, что Франция с уважением относится к многолетним связям между Россией и Китаем.