Макрон: Франция с уважением относится к многолетним связям России и КНР
- РИА Новости
«Мы с уважением относимся к давним отношениям, которые связывают Китай и Россию, и предпринятым на протяжении десятилетий усилиям по стабилизации этих отношений», — цитирует его ТАСС.
Китайский лидер Си Цзиньпин совершает государственные визиты в три европейские страны — Францию, Сербию и Венгрию, запланированные на 5—10 мая.
Российский президент Владимир Путин также планирует зарубежный визит, который состоится в мае, — он приедет в Китай. В Кремле подтвердили, что подготовка визита находится на завершающей стадии.