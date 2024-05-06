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Макрон: Франция с уважением относится к многолетним связям России и КНР

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Франция с уважением относится к многолетним связям между Россией и Китаем, заявил французский президент Эммануэль Макрон.
Макрон: Франция с уважением относится к многолетним связям России и КНР
  • РИА Новости

«Мы с уважением относимся к давним отношениям, которые связывают Китай и Россию, и предпринятым на протяжении десятилетий усилиям по стабилизации этих отношений», — цитирует его ТАСС.

Китайский лидер Си Цзиньпин совершает государственные визиты в три европейские страны — Францию, Сербию и Венгрию, запланированные на 5—10 мая.

Российский президент Владимир Путин также планирует зарубежный визит, который состоится в мае, — он приедет в Китай. В Кремле подтвердили, что подготовка визита находится на завершающей стадии.

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