«Маховик репрессий»: почему в Киеве предлагают запретить российские СМИ

Российские СМИ на Украине — это такое же «оружие в войне с Украиной, как танки и «Грады», считает глава комитета Верховной рады по иностранным делам Анна Гопко. Парламентарий призвала СНБО проанализировать и прекратить деятельность всех «московских рупоров». В Госдуме РФ эту инициативу связали с попытками нынешнего руководства страны удержать власть в своих руках. Между тем эксперты отметили, что российские СМИ мешают Петру Порошенко создавать идеальный образ «новой Украины», которая движется «в светлое будущее».

Глава комитета Верховной рады по иностранным делам Анна Гопко призвала закрыть российские СМИ, которые, по её словам, являются «московскими рупорами на Украине». Гопко считает, что эти издания — такое же «оружие в войне с Украиной, как танки и «Грады», а защита от этих изданий — это якобы вопрос национальной безопасности.

«СНБО должен проанализировать и прекратить деятельность всех московских рупоров на Украине, внеся их в санкционный список. В случае необходимости он (СНБО. — RT) должен иметь возможность оперативно добавлять СМИ в этот список, несмотря на давление внутри страны или извне», — написала она на своей странице в Facebook.

Глава комитета Верховной рады по иностранным делам Анна Гопко

Facebook

При этом под давлением Гопко, вероятно, подразумевала многочисленные заявления западных политиков, журналистов и правозащитников, которые выражали озабоченность ситуацией со свободой слова в стране. В частности, ЕС и США осудили указ президента Украины Петра Порошенко о блокировке на территории страны ряда российских интернет-ресурсов.

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Генеральный секретарь Совета Европы Турбьёрн Ягланд в ответ на блокировку поисковика «Яндекс» и сервиса Mail.ru Group заявил, что это «противоречит пониманию свободы выражения мнений и свободы средств массовой информации».

«Удержать рейтинги»

В Госдуме отмечают, что, несмотря на предыдущее осуждение действий Киева, текущая власть на Украине продолжит притеснять российские СМИ.

«Российские массмедиа на Украине сегодня и так загнаны в подполье, а идея их запрета на уровне СНБО — это фактически попытка получения мандата у европейского сообщества на силовые репрессии. Официальный запрет российских СМИ может позволить украинским силовикам использовать не просто законную власть для их закрытия, но также оправдывать захваты, погромы, прослушку, депортации, применение оружия, мотивируя это борьбой с внешним врагом», — рассказал RT депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик.

Он также назвал заявление главы комитета Верховной рады по иностранным делам «тревожным сигналом». Депутат уверен, что такими методами Порошенко пытается удержаться у власти.

«Порошенко раскручивает маховик репрессий в отношении любой свободной мысли на Украине. Перспектива потерять власть толкает его на достаточно отчаянные шаги. Запрет российских СМИ, которые пишут о реальных проблемах простых украинцев, нужен ему, чтобы удержать свои рейтинги и минимизировать поток объективной информации о своей работе. Точнее — о преступных действиях в отношении своих граждан», — подчеркнул Белик.

Депутат уверен, что Россия должна в очередной раз обратить внимание европейского сообщества на то, что происходит на Украине в отношении журналистов. По его мнению, реакция Запада на эти идеи будет «примерно на том же уровне», как и на скандальный закон «Об образовании», который ущемлял права национальных меньшинств.

Президент Украины Пётр Порошенко

Reuters

© Gleb Garani

«Мифическая страна»

Политолог и журналист Юрий Светов считает, что украинские власти стараются создать образ идеальной «новой Украины». Для этого Киев пытается заглушить любую критику в свой адрес.

«После 2014 года те, кто руководит Украиной, пытаются создать в общественном сознании мифическую страну, которая после «майдана» пошла в светлое будущее, но которая является жертвой агрессии со стороны России; страну, которой весь мир должен помогать, где власть делает всё во благо людей. Чтобы люди верили в этот миф, надо, чтобы у них не было возможности слушать никого, кроме представителей этой власти и подвластных им СМИ», — подчеркнул он.

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По статистике более 70% украинцев не считают СМИ в своей стране свободными и независимыми. Данные исследований Института Гэллапа, американского центра изучения общественного мнения, свидетельствуют, что Украина входит в пятёрку государств с самым низким уровнем доверия к СМИ. Светов уверен, что, если Киеву удастся запретить российские СМИ, это только ухудшит ситуацию. Впрочем, по мнению журналиста, люди начнут попросту искать другие пути получения информации.

Тем временем Киев продолжает войну против неподконтрольных ему средств массовой информации. В конце мая этого года в список запрещённых СМИ попали сайты ведущих телеканалов России, были введены ограничения в отношении МИА «Россия сегодня» и РИА Новости Украина.

Под арестом продолжает пребывать руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский, который был заключён под стражу в мае этого года после обысков в центральном офисе возглавляемого им СМИ. На среду назначено заседание суда, на котором будет рассмотрен вопрос о продлении или изменении меры пресечения. Его задержали более 100 дней назад по обвинению в поддержке самопровозглашённых республик Донбасса и госизмене. Отмечается также, что условия его содержания вызывают обеспокоенность, при этом к нему не допускают представителей российского консульства.