МИД России призвал ОБСЕ не ослаблять давление на Киев из-за ситуации со СМИ

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Министерство иностранных дел России призвало ОБСЕ и другие международные организации не ослаблять  давление на Киев из-за проводимой им политики в отношении российских СМИ.
МИД России призвал ОБСЕ не ослаблять давление на Киев из-за ситуации со СМИ
  • © Leonid Faerberg
  • globallookpress.com

«Призываем ОБСЕ и другие профильные международные организации не ослаблять давление на украинские власти с целью пресечения проводимой ими беспрецедентной политики репрессий в отношении СМИ и подавления свободы слова в стране», — подчёркивается в сообщении на сайте ведомства.

Ранее в МИД России, комментируя ситуацию с блокировкой украинскими провайдерами доступа к сайтам ряда российских СМИ, заявили, что Украина «скатывается к тоталитаризму».

29 мая стало известно, что доступ к ресурсам РИА Новости и РИА Новости Украина, а также сайту агентства «Р-Спорт» заблокирован. Данные СМИ попали в санкционный список Украины.

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