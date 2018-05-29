МИД России о ситуации со СМИ на Украине: страна скатывается к тоталитаризму

В МИД России прокомментировали сообщения о том, что украинские провайдеры начали блокировать доступ к ряду сайтов российских СМИ после указа президента Украины Петра Порошенко о введении санкций в отношении медиа.

«Мы уже не раз констатировали тот факт, что официальный Киев совершенно открыто проводит политику подавления всякого инакомыслия в национальном информационном пространстве и страна фактически стремительно скатывается к тоталитаризму», — заявили в российском ведомстве.

Ранее стало известно, что при попытке зайти на сайт агентства РИА Новости с территории Украины появляется надпись: «Во исполнение указа президента Украины от 15 мая 2017 года доступ к ресурсу ограничен».

Отмечается, что заблокирован доступ к ресурсам РИА Новости и РИА Новости Украина, а также сайту агентства «Р-Спорт».