МИД России о ситуации со СМИ на Украине: страна скатывается к тоталитаризму

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В МИД России прокомментировали сообщения о том, что украинские провайдеры начали блокировать доступ к ряду сайтов российских СМИ после указа президента Украины Петра Порошенко о введении санкций в отношении медиа.
МИД России о ситуации со СМИ на Украине: страна скатывается к тоталитаризму
  • © Silas Stein / DPA
  • globallookpress.com

«Мы уже не раз констатировали тот факт, что официальный Киев совершенно открыто проводит политику подавления всякого инакомыслия в национальном информационном пространстве и страна фактически стремительно скатывается к тоталитаризму», — заявили в российском ведомстве.

Ранее стало известно, что при попытке зайти на сайт агентства РИА Новости с территории Украины появляется надпись: «Во исполнение указа президента Украины от 15 мая 2017 года доступ к ресурсу ограничен».

Отмечается, что заблокирован доступ к ресурсам РИА Новости и РИА Новости Украина, а также сайту агентства «Р-Спорт».

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