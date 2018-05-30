Центр американо-украинских отношений в США отказал в аккредитации агентству Sputnik

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Центр американо-украинских отношений в США отказал в аккредитации на шестой ежегодный саммит рабочей группы США — Украина агентству Sputnik.

«Мы не предоставляем аккредитацию для пропагандистских СМИ российского государства. Вас не зарегистрируют», — цитирует РИА Новости представителя центра Микола Хриковиана.

Отмечается, что рабочая группа США — Украина следит за развитием отношений между двумя странами, а также предлагает способы их улучшения.

24 мая сообщалось, что сайты ведущих российских телеканалов попали в обновлённый санкционный список Киева.

Также стало известно, что ограничения были введены в отношении МИА «Россия сегодня» и РИА Новости Украина

В апреле заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что телеканал RT и агентство Sputnik испытывают давление на Западе только потому, что они эффективно работают.

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