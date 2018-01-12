Захарова назвала дискриминацией российских СМИ требование Минюста США к партнёру Sputnik

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала требование американских властей к партнёру Sputnik — RIA Global LLC — зарегистрироваться в качестве иноагента.

«Хотим чётко обозначить: подобная мера — это не безобидная формальность, как это могут попытаться преподнести. ... Фактически она блокирует работу наших СМИ в США, в чём мы уже успели убедиться на примере RT, когда журналистов лишили аккредитации в конгрессе. Данные шаги дополняются ещё и тем, что у сотрудников российской прессы отзывают визы, выдворяют их из страны и, более того, подвергают давлению со стороны иностранных спецслужб», — сказала Захарова.

По её словам, это свидетельствует о том, что Вашингтон не собирается пересматривать свою политику, направленную на нагнетание антироссийской истерии и создание атмосферы конфронтации.

«Вместо этого разворачивается целая кампания по зачистке информационного пространства», — добавила представитель российского МИД.

Захарова назвала подобные меры абсолютно неприемлемыми.

«Мы однозначно расцениваем данные шаги в качестве проявления откровенной дискриминации в отношении наших СМИ. ... Не говоря уже о том, что данные шаги полностью противоречат основополагающим нормам международного права в области обеспечения равного доступа к информации для всех и свободы выражения мнений», — добавила она.

В посольстве России в США, комментируя требование американских властей к партнёру Sputnik — RIA Global LLC — зарегистрироваться в качестве иноагента, заявили, что подобные действия неприемлемы и их следует расценивать как ещё один удар по российско-американским отношениям.

10 января Минюст США обязал зарегистрироваться в качестве иноагента компанию RIA Global LLC, которая занимается производством контента для международного агентства и радио Sputnik.