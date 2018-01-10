Минюст США обязал зарегистрироваться иноагентом партнёра Sputnik

Короткая ссылка
Минюст США обязал зарегистрироваться в качестве иноагента компанию RIA Global LLC, которая занимается производством контента для международного агентства и радио Sputnik. Об этом говорится в официальном уведомлении ведомства.

«Обязательство RIA Global зарегистрироваться (в качестве иноагента. — RT) является результатом её политической деятельности в Соединённых Штатах в интересах международного информационного агентства «Россия сегодня», также известного как МИА «Россия сегодня», — приводит РИА Новости сообщение.

Согласно документу, датированному 5 января, зарегистрироваться иноагентом компания должна в течение 30 дней.

13 ноября 2017 года RT America в связи с требованием Минюста США был зарегистрирован в качестве иностранного агента.

Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard
США
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119