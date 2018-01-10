Минюст США обязал зарегистрироваться иноагентом партнёра Sputnik
Минюст США обязал зарегистрироваться в качестве иноагента компанию RIA Global LLC, которая занимается производством контента для международного агентства и радио Sputnik. Об этом говорится в официальном уведомлении ведомства.
«Обязательство RIA Global зарегистрироваться (в качестве иноагента. — RT) является результатом её политической деятельности в Соединённых Штатах в интересах международного информационного агентства «Россия сегодня», также известного как МИА «Россия сегодня», — приводит РИА Новости сообщение.
Согласно документу, датированному 5 января, зарегистрироваться иноагентом компания должна в течение 30 дней.
13 ноября 2017 года RT America в связи с требованием Минюста США был зарегистрирован в качестве иностранного агента.
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