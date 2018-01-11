В посольстве России в США прокомментировали требование зарегистрироваться иноагентом партнёра Sputnik

В посольстве России в США прокомментировали требование американских властей к партнёру Sputnik — RIA Global LLC — зарегистрироваться в качестве иноагента.

Об этом сообщается на сайте посольства.

«Сегодня, 10 января, стало известно, что производящая контент для Sputnik компания RIA Global сможет продолжить работу, только если зарегистрируется иностранным агентом. Такие шаги нарушают нормальную работу журналистских коллективов, становятся основанием для всевозможных ограничений, чему все стали свидетелями, когда RT лишили аккредитации в конгрессе», — указывается в заявлении.

По мнению дипломатов, подобные действия неприемлемы и их стоит расценивать как ещё один удар по российско-американским отношениям.

«Твёрдо убеждены, что такие шаги не отвечают национальным интересам США, а лишь наносят ущерб их престижу и авторитету», — добавили в посольстве.

Ранее Минюст США обязал зарегистрироваться в качестве иноагента компанию RIA Global LLC, которая занимается производством контента для международного агентства и радио Sputnik.