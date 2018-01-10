Симоньян о требованиях Минюста США к партнёру Sputnik: спасибо, что не обвинили в расизме и харассменте
Главный редактор RT Маргарита Симоньян, комментируя требование Минюста США к партнёру Sputnik — RIA Global LLC — зарегистрироваться в качестве иноагента, иронично поблагодарила американское ведомство за то, что оно не обвинило компанию в расизме и харассменте.
«Вот меня просят прокомментировать, а мне уже скучно это комментировать. Спасибо, хоть не углядели в работе RIA Global признаков расизма и харассмента. Думаю, и это не за горами», — заявила Симоньян РИА Новости.
Ранее стало известно, что Минюст США обязал зарегистрироваться в качестве иноагента компанию RIA Global LLC, которая занимается производством контента для международного агентства и радио Sputnik.
13 ноября 2017 года RT America в связи с требованием Минюста США был зарегистрирован в качестве иностранного агента.
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