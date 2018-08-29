На Украине вынесли предупреждение телеканалу за положительный отзыв об авиации России
- Reuters
Об этом сообщает «Укринформ».
Как отмечается, предупреждение было сделано из-за комментария ведущего передачи «Мировая политика с Олегом Волошиным», который мог нарушить закон «О телевидении и радиовещании».
По данным агентства, во время демонстрации кадров достижений авиации России в Сирии Волошин сказал: «Нравится не нравится, но это есть мощь».
Нацсовет выявил в этом комментарии нарушения, в частности части закона, согласно которой не допускается трансляция телепередач, содержащих «популяризацию или пропаганду правоохранительных органов, армии, других военных или силовых формирований государства-агрессора».
В июле лидер украинской Радикальной партии Олег Ляшко заявил, что президент Украины Пётр Порошенко пытается оказывать давление на ряд телеканалов страны.