В Раде призвали прекратить работу российских СМИ на Украине

Украинский Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) должен прекратить работу российских СМИ на Украине, внеся их в санкционные списки. Такое мнение выразила глава комитета Верховной рады по иностранным делам Анна Гопко.

«СНБО должен проанализировать и прекратить деятельность всех московских рупоров на Украине, внеся их в санкционный список», — написала она в Facebook.

Также, по её словам, при необходимости нужно «оперативно дополнять этот список», несмотря на любое давление «внутри или снаружи страны».

24 мая сообщалось, что сайты ведущих телеканалов России были добавлены в санкционный список Украины.

Также стало известно о введении санкций против МИА «Россия сегодня» и РИА Новости Украина.