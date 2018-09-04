В Раде призвали прекратить работу российских СМИ на Украине
- РИА Новости
«СНБО должен проанализировать и прекратить деятельность всех московских рупоров на Украине, внеся их в санкционный список», — написала она в Facebook.
Также, по её словам, при необходимости нужно «оперативно дополнять этот список», несмотря на любое давление «внутри или снаружи страны».
24 мая сообщалось, что сайты ведущих телеканалов России были добавлены в санкционный список Украины.
Также стало известно о введении санкций против МИА «Россия сегодня» и РИА Новости Украина.