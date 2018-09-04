В Раде призвали прекратить работу российских СМИ на Украине

Короткая ссылка
Украинский Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) должен прекратить работу российских СМИ на Украине, внеся их в санкционные списки. Такое мнение выразила глава комитета Верховной рады по иностранным делам Анна Гопко.
В Раде призвали прекратить работу российских СМИ на Украине
  • РИА Новости

«СНБО должен проанализировать и прекратить деятельность всех московских рупоров на Украине, внеся их в санкционный список», — написала она в Facebook.

Также, по её словам, при необходимости нужно «оперативно дополнять этот список», несмотря на любое давление «внутри или снаружи страны». 

24 мая сообщалось, что сайты ведущих телеканалов России были добавлены в санкционный список Украины.

Также стало известно о введении санкций против МИА «Россия сегодня» и РИА Новости Украина.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить