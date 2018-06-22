Украина ввела новые санкции в отношении России

Короткая ссылка
Украина расширила список санкций в отношении России, введя ограничения против российских политических партий. Соответствующий документ опубликован пресс-службой украинского лидера Петра Порошенко.
Украина ввела новые санкции в отношении России
  • globallookpress.com
  • © Christophe Gateau

Речь идёт о «Единой России», Либерально-демократической партии России (ЛДПР), партии «Родина», Демократической партии России и Коммунистической партии Российской Федерации.

Согласно решению украинской стороны, у всех партий будут заблокированы активы на Украине и ограничена выдача наличных по банковским картам. Им также запрещается выводить капиталы за пределы страны.

Под санкции Украины также попала Центральная избирательная комиссия России во главе с председателем ЦИК Эллой Памфиловой.

В списках числятся зампред ЦИК Николай Булаев, российские бизнесмены Аркадий и Борис Ротенберги, члены ЦИК Крыма.

Ранее в Киеве заявили, что санкции могут «уничтожить Россию».

В конце мая Украина включила МИА «Россия сегодня» и РИА Новости Украина в санкционный список. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Украина
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
‡агрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить