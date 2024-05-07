RT в Telegram
Подпишись

Воздушная тревога объявлена в четырёх областях Украины

Короткая ссылка
Сирены воздушной тревоги сработали в Харьковской, Днепропетровской, Полтавской и Сумской областях Украины.
Воздушная тревога объявлена в четырёх областях Украины
  • AP

Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации.

Отмечается, что сигнал тревоги в указанных регионах прозвучал практически одновременно — в 10:13 мск.

6 мая сообщалось, что в Харькове прогремел взрыв.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить