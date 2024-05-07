Воздушная тревога объявлена в четырёх областях Украины
Сирены воздушной тревоги сработали в Харьковской, Днепропетровской, Полтавской и Сумской областях Украины.
- AP
Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации.
Отмечается, что сигнал тревоги в указанных регионах прозвучал практически одновременно — в 10:13 мск.
6 мая сообщалось, что в Харькове прогремел взрыв.
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