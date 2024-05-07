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Spiegel: в Евросоюзе произошёл раскол перед инаугурацией Путина

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Между властями стран — членов Европейского союза наблюдается раскол из-за споров вокруг вопроса присутствия на инаугурации президента России Владимира Путина.
Spiegel: в Евросоюзе произошёл раскол перед инаугурацией Путина
  • РИА Новости

Об этом пишет Spiegel.

«В настоящее время в Евросоюзе наметились существенные разногласия по поводу того, как правильно относиться к приглашениям на церемонию», — говорится в материале.

Пока одни страны придерживаются мнения, что принять приглашение стоит, другие считают это неуместным. В частности, Франция, Венгрия и Словакия выражают желание отправить своих представителей на церемонию ради сохранения связей с российской стороной, а вот, например, ФРГ считает, что этого делать не стоит. 

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала «смешными» отказы ряда дипломатов западных стран присутствовать на инаугурации российского президента.

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