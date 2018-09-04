В Раде обвинили Россию в атаке на украинцев «через телеэкраны»

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Максим Бурбак, депутат Верховной рады Украины, обвинил Россию в атаке на украинцев «через телеэкраны» и призвал бороться с «информационными войсками Кремля».
В Раде обвинили Россию в атаке на украинцев «через телеэкраны»
  • ©pixabay.com

«Украинское войско сдерживает московские нападения на фронте, но враг атакует каждого украинца через телеэкраны. Это нужно остановить... Нет, это не журналистика, это информационные войска Кремля на чужой территории, замаскированные под свободные СМИ», — приводит портал «ПолитНавигатор» слова депутата.

Кроме этого, Бурбак предложил ввести ответственность за отрицание «российской агрессии» на Украине, а СМИ в таком случае обязать указывать источники финансирования.

«Мы также будем настаивать на возвращении к рассмотрению законопроектов об ответственности за отрицание факта российской агрессии, о запрете российского участия в акционерном капитале теле- и радиокомпаний и о расширении полномочий нацсовета по вопросам теле- и радиовещания», — заявил Бурбак.

В конце своего выступления политик обратился к кандидатам в президенты Украины с призывом во время предвыборной кампании действовать в интересах страны.

На том же заседании Анна Гопко, глава комитета Верховной рады по иностранным делам, предложила Совету национальной безопасности и обороны Украины проанализировать и прекратить деятельность всех «московских рупоров».

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