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Бойцы ВС России рассказали RT об обмане ВСУ ложными позициями миномётов

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Артиллеристы белгородского приграничья рассказали военному корреспонденту RT Александру Симонову, как макеты миномётов помогают спасти жизни российским бойцам.

По словам артиллеристов, ложные позиции миномётов — один из главных способов ввести в заблуждение ВСУ. Макеты таких орудий делают из обычных металлических труб.

Недавно противник атаковал обманную позицию соседнего расчёта с помощью дрона. В результате бойцы ВС России остались живы.

Как рассказал командир артиллеристов, в настоящий момент обстановка на позиции напряжённая.

«Противник с трёх сторон стоит, и мы работаем очень интенсивно. Практически каждый день мы закидываем по половине боекомплекта», — сказал он. 

Ранее в ВС показали, как БПЛА Supercam следит за Харьковской областью. 

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