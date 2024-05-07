Бойцы ВС России рассказали RT об обмане ВСУ ложными позициями миномётов

Артиллеристы белгородского приграничья рассказали военному корреспонденту RT Александру Симонову, как макеты миномётов помогают спасти жизни российским бойцам.

По словам артиллеристов, ложные позиции миномётов — один из главных способов ввести в заблуждение ВСУ. Макеты таких орудий делают из обычных металлических труб.

Недавно противник атаковал обманную позицию соседнего расчёта с помощью дрона. В результате бойцы ВС России остались живы.

Как рассказал командир артиллеристов, в настоящий момент обстановка на позиции напряжённая.

«Противник с трёх сторон стоит, и мы работаем очень интенсивно. Практически каждый день мы закидываем по половине боекомплекта», — сказал он.

Ранее в ВС показали, как БПЛА Supercam следит за Харьковской областью.