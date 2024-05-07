Пожар в Вихоревке Иркутской области полностью потушен
- РИА Новости
Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на ведомства.
«В Иркутской области пожарные ликвидировали пожар в районе города Вихоревки», — сказал собеседник.
Ранее глава Иркутской области Игорь Кобзев заявил, что дознаватели СК работают с мужчиной, который незадолго до пожаров в регионе сжигал траву на своём участке в СНТ в Братском районе.
Ночью 7 мая сообщалось, что число погибших в результате пожаров в Братском районе Иркутской области увеличилось до двух.