Пожар в Вихоревке Иркутской области полностью потушен

В МЧС России заявили о полной ликвидации крупного возгорания в районе города Вихоревки в Братском районе Иркутской области.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на ведомства.

«В Иркутской области пожарные ликвидировали пожар в районе города Вихоревки», — сказал собеседник.

Ранее глава Иркутской области Игорь Кобзев заявил, что дознаватели СК работают с мужчиной, который незадолго до пожаров в регионе сжигал траву на своём участке в СНТ в Братском районе.

Ночью 7 мая сообщалось, что число погибших в результате пожаров в Братском районе Иркутской области увеличилось до двух.