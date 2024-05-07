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The Times: предназначенная для обеспечения безопасности на ОИ система оказалась неэффективной

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Система обнаружения и нейтрализации беспилотных летательных аппаратов, которую собираются использовать на Олимпийских играх 2024 года в Париже, оказалась неэффективной.
The Times: предназначенная для обеспечения безопасности на ОИ система оказалась неэффективной
  • РИА Новости

Как сообщает The Times, система определяет лишь один из трёх дронов в городской застройке, что повышает риск террористической атаки.

Один из экспертов заявил, что система чаще всего принимает за беспилотники вентиляторы кондиционеров.

Отмечается, что разработка стоила €350 млн.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

Ранее Си Цзиньпин призвал к олимпийскому перемирию во всём мире на время проведения Игр в Париже.

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