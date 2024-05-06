Си Цзиньпин призвал к олимпийскому перемирию во всём мире на время проведения Олимпиады в Париже
- РИА Новости
«Как страна — член Совета Безопасности ООН, Китай вместе с Францией призывает к перемирию во всём мире по случаю Олимпийских игр в Париже», — заявил председатель КНР на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже.
30 апреля стало известно, что Франция отклонила заявки российских волонтёров на аккредитацию на Олимпиаду.
Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.
Напомним, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. Спортсмены не должны поддерживать СВО и быть связаны с военными ведомствами.
Ранее сообщалось, что пловец Гринёв не собирается выступать на Олимпиаде в Париже.