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Си Цзиньпин призвал к олимпийскому перемирию во всём мире на время проведения Олимпиады в Париже

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Председатель КНР Си Цзиньпин выступил с заявлением касательно олимпийского перемирия во всём мире на время проведения Олимпийских игр в Париже.
Си Цзиньпин призвал к олимпийскому перемирию во всём мире на время проведения Олимпиады в Париже
  • РИА Новости

«Как страна — член Совета Безопасности ООН, Китай вместе с Францией призывает к перемирию во всём мире по случаю Олимпийских игр в Париже», — заявил председатель КНР на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже.

30 апреля стало известно, что Франция отклонила заявки российских волонтёров на аккредитацию на Олимпиаду.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

Напомним, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. Спортсмены не должны поддерживать СВО и быть связаны с военными ведомствами.

Ранее сообщалось, что пловец Гринёв не собирается выступать на Олимпиаде в Париже.

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