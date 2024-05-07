Суд в Москве заочно арестовал иноагента-блогера Камикадзе Ди за фейки об армии
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на портал судов общей юрисдикции Москвы.
«Удовлетворено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Иванова Д.С.», — сказано в картотеке.
Уточняется, что отсчёт срока ареста начнётся с момента его экстрадиции либо задержания на территории России.
Ранее сообщалось, что следствие просит заочно арестовать блогера Дмитрия Иванова*, известного как Камикадзе Ди.
В декабре 2022 года полиция объявила Иванова в розыск.
* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 23.09.22.