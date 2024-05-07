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Суд в Москве заочно арестовал иноагента-блогера Камикадзе Ди за фейки об армии

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Тверской суд Москвы заочно арестовал иностранного агента Дмитрия Иванова*, известного в блогерской среде как Камикадзе Ди, за фейки о ВС России.
Суд в Москве заочно арестовал иноагента-блогера Камикадзе Ди за фейки об армии
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на портал судов общей юрисдикции Москвы.

«Удовлетворено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Иванова Д.С.», — сказано в картотеке.

Уточняется, что отсчёт срока ареста начнётся с момента его экстрадиции либо задержания на территории России.

Ранее сообщалось, что следствие просит заочно арестовать блогера Дмитрия Иванова*, известного как Камикадзе Ди.

В декабре 2022 года полиция объявила Иванова в розыск.

* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 23.09.22.

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