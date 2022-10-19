Дипломат Гаврилов заявил, что ЕС и США поощряют продолжение боевых действий на Украине
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Гаврилов также назвал обстановку на европейском конвенциональном треке напряжённой.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Североатлантический альянс де-факто влез в конфликт на Украине, но это не влияет на цели России.
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев во время совещания в Севастополе сообщил, что против России, по сути, «воюет блок НАТО».
Также он заявил, что попытки переговоров между Москвой и Киевом были сорваны по приказу США.