Настроенное против России крыло Европейского союза при непосредственном вмешательстве Соединённых Штатов и Великобритании используют все возможности для поощрения продолжения боевых действий на Украине. Об этом заявил руководитель российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

Гаврилов также назвал обстановку на европейском конвенциональном треке напряжённой.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Североатлантический альянс де-факто влез в конфликт на Украине, но это не влияет на цели России.

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев во время совещания в Севастополе сообщил, что против России, по сути, «воюет блок НАТО».

Также он заявил, что попытки переговоров между Москвой и Киевом были сорваны по приказу США.