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Солёнов: бесплатное дошкольное образование для многодетных семей востребовано

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Полина Полетаева
Председатель всероссийской общественной организации «Союз отцов» Юрий Солёнов в беседе с RT заявил, что инициатива о предоставлении многодетным семьям бесплатного дошкольного образования является очень востребованной.
Солёнов: бесплатное дошкольное образование для многодетных семей востребовано
  • РИА Новости

«Неплохо было бы, чтобы многодетные семьи, вне очереди встающие и получающие путёвку в детский сад, шли вне всякой конкуренции, без дополнительных проволочек. Конечно, их руки будут во многом развязаны, у них не будет болеть голова, где взять дополнительных денег для того, чтобы оплатить присутствие своего ребёнка в детском саду», — уверен собеседник RT.

Ранее депутат Госдумы Яна Лантратова предложила отменить плату за посещение дошкольных учреждений для многодетных семей.

Подробнее — в материале RT.

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