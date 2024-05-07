Солёнов: бесплатное дошкольное образование для многодетных семей востребовано
- РИА Новости
«Неплохо было бы, чтобы многодетные семьи, вне очереди встающие и получающие путёвку в детский сад, шли вне всякой конкуренции, без дополнительных проволочек. Конечно, их руки будут во многом развязаны, у них не будет болеть голова, где взять дополнительных денег для того, чтобы оплатить присутствие своего ребёнка в детском саду», — уверен собеседник RT.
Ранее депутат Госдумы Яна Лантратова предложила отменить плату за посещение дошкольных учреждений для многодетных семей.
Подробнее — в материале RT.