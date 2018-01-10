Экс-футболист сборной Нидерландов назвал самый запоминающийся момент ЧМ-1998

Бывший нападающий сборной Нидерландов Пьер ван Хойдонк рассказал о выступлении голландской сборной на чемпионате мира 1998 года во Франции.

Сборная Нидерландов дошла до полуфинала ЧМ, уступив сборной Бразилии по пенальти в матче за право выхода в финал.

«Мы чувствовали, что у нас есть хорошие шансы на победу. Начали мы не очень хорошо, сыграв вничью с Бельгией. Однако в дальнейшем играли всё лучше и лучше. Мы вышли в полуфинал, но проиграли Бразилии по пенальти. Поражение в этой игре было столь неожиданным и обидным, что в матче за третье место мы так и не смогли собраться и в итоге уступили сборной Хорватии. Но нам было уже всё равно, потому что изначально мы приехали во Францию за титулом», — сказал ван Хойдонк в интервью RT.

Голландец также назвал самый запоминающийся момент ЧМ-1998.

«В компенсированное время полуфинального матча с Бразилией мы могли отличиться ещё раз. Я собирался ударить по мячу головой, когда защитник Жуниор Байано потянул меня за футболку. Судья был обязан назначить пенальти, но этого не произошло. Тот момент я никогда не забуду», — сказал ван Хойдонк.

Ранее он обвинил Англию в невыходе сборной Нидерландов на ЧМ-2018 по футболу.