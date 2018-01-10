«В невыходе на ЧМ-2018 виню англичан»: экс-нападающий сборной Нидерландов о проблемах голландского футбола

Сборная Нидерландов по футболу не смогла квалифицироваться на второй международный турнир подряд и не выступит на чемпионате мира 2018 года в России. Развитию местных игроков мешают богатые английские клубы, которые забирают футболистов слишком рано, считает бывший нападающий «Фейеноорда» и сборной Голландии Пьер ван Хойдонк. В беседе с RT бронзовый призёр двух континентальных первенств похвалил Германию за развитие детского футбола и вспомнил своё выступление на мундиале 1998 года.

«Голландцы физически не готовы показывать современный футбол»

— Сборная Нидерландов по футболу не квалифицировалась на два последних международных турнира — Евро-2016 и чемпионат мира 2018 года. В чём причина?

— В стране отсутствуют игроки высочайшего класса. Последним из них был Арьен Роббен, который завершил карьеру в сборной после проигрыша Швеции в стыковых матчах за выход на ЧМ-2018. В настоящее время в команде нет футболистов уровня Уэсли Снейдера и Робина ван Перси.

— Почему знаменитые футбольные академии «Фейеноорда» и «Аякса» не смогли подготовить им смену?

— Голландские игроки всегда славились технической подготовкой, мастерской работой с мячом и изобретательностью. В течение многих лет мы готовили огромное количество превосходных футболистов. Если в Нидерландах с населением всего в 17 млн человек постоянно появляются игроки такого уровня — значит, мы действительно добились хороших результатов. Но в итоге весь мир стал за нами наблюдать, перенимать у нас всё лучшее и сочетать со своими достижениями.

Взять, к примеру, Германию: в начале 2000-х годов футбол там был в плачевном состоянии. Их специалисты приехали к нам, чтобы посмотреть, как готовят спортсменов в наших юношеских академиях и какие мы используем приёмы. Потом немцы внедрили нашу систему у себя. А вот мы не проявили никакого интереса к системе подготовки спортсменов в иностранных академиях.

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— Неудачи Нидерландов в футболе кроются в нежелании развиваться?

— Когда тебе кажется, что ты в своём деле лучший, ты и правда начинаешь лениться — становишься самонадеянным. Сейчас наши футболисты играют на достойном уровне, но показывать современный футбол они физически не готовы.

— Иностранные клубы подписывают ваших футболистов ещё в юном возрасте, лишая их возможности играть в национальном чемпионате. Актуальна ли для голландского футбола проблема влияния больших денег?

— Так и есть. Это большая проблема. Прежде футболисты сначала получали игровую практику в местных клубах. Если игрок на протяжении трёх лет выступал на лидирующих позициях в чемпионате Нидерландов, то следующим этапом для него уже автоматически становился трансфер в престижный английский, испанский или итальянский клуб. Причём в контракте прописывался пункт о наличии постоянной игровой практики в новой команде.

— Что изменилось за последние годы?

— Сейчас игроков скупают совсем юными, потому что через пару лет их трансферная стоимость может сильно возрасти. А потом отправляют в аренду в менее сильные клубы набираться опыта. Голландские футболисты могут зарабатывать солидные деньги в любом английском коллективе. Меня самого англичане винят в отказе играть за «Ноттингем Форест». А я, в свою очередь, виню их в том, что Нидерланды не вышли на Евро-2016 и на предстоящий чемпионат мира.

— Поясните.

— Всё из-за того, что английские клубы забирают к себе наших футболистов, когда те слишком молоды, — им не дают времени профессионально развиться у себя на родине. Конечно, получая возможность перейти в престижную команду, юный игрок думает, что будет играть в основном составе. Но на деле всё не так. Здесь, конечно, есть один плюс: тебе много платят.

— По вашему мнению, именно отток игроков за рубеж является главной проблемой футбола в Нидерландах?

— Текущая ситуация вредит ему. Хороших игроков, которые могли бы играть у себя на родине в основном составе команд и поднимать уровень голландской лиги, уводят иностранные клубы.

— Вы слышали, что в настоящее время в системе «Челси» находятся около 50 игроков?

— Это просто бессмысленно. Многих из них хотят видеть в командах, чей уровень благодаря их игре мог бы подняться. Нужно что-то изменить, чтобы клубы перестали превращаться в инвестиционные компании. Суть футбола в другом. Конечно, он всегда был одной из сфер бизнеса, но это уже выходит за рамки разумного.

«Хиддинк посоветовал мне уйти из «Селтика»

— В 1982 году на стадионе «Фейеноорд» состоялся финал Кубка европейских чемпионов между немецкой «Баварией» и английской «Астон Виллой». Пребывание на этом стадионе до сих пор вызывает невероятные ощущения?

— Когда выходишь из туннеля и поднимаешь глаза вверх, тебя охватывает неповторимое чувство. Вот в чём состоит магия «Фейеноорда» по сравнению с другими стадионами.

Этот уникальный объект — настоящая гордость не только одноимённого клуба, но и национальной сборной. Сыграть на этом стадионе мечтает любой футболист.

— Ради выступления за сборную Нидерландов на чемпионате мира 1998 года вы решили покинуть шотландский «Селтик». Правда?

— Я получил вызов в сборную после того, как оформил дубль в матче отборочного турнира мундиаля против Уэльса. Я не имел постоянной практики в Шотландии и решил посоветоваться с главным тренером национальной команды Гусом Хиддинком относительно моего трансфера в «Ноттингем Форест».

— То есть, это Хиддинк посоветовал вам уйти из «Селтика»?

— На вопрос, повлияет ли моей переезд на перспективы в сборной, он ответил: «Да. Если будешь регулярно играть, я снова вызову тебя в команду».

— Какова была ваша реакция?

— В тот момент меня переполняла гордость, потому что я осознал, что выступаю за грамотно подобранную, сплочённую команду. Моя роль была предельно ясна. Я не был в основном составе, но, когда шли последние минуты матча, и мы изо всех сил боролись за победу, тренер выпускал меня на поле, чтобы я пробил штрафной, свободный удар или пенальти.

— Вас устраивала такая роль в сборной?

— Я не возражал, поскольку всецело доверял наставнику. Я и сам не видел себя в основном составе той команды. Требовать место при Деннисе Бергкампе, Патрике Клюйверте и Рууде ван Нистелрое было бы чистым безумием. Я был достойным игроком, но не такого высокого уровня.

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— Сборная Нидерландов считала себя одним из фаворитов того турнира?

— Нет, но мы чувствовали, что у нас есть хорошие шансы на победу. Начали мы не очень хорошо, сыграв вничью с Бельгией. Однако в дальнейшем играли всё лучше и лучше. Мы вышли в полуфинал, но проиграли Бразилии по пенальти.

Поражение в этой игре было столь неожиданным и обидным, что в матче за третье место мы так и не смогли собраться и в итоге уступили сборной Хорватии. Но нам было уже всё равно, потому что изначально мы приехали во Францию за титулом.

— Вы отметились голом в матче группового этапа против Южной Кореи. Какие были ощущения?

— Потрясающие. Этот гол был для меня своего рода подарком. Мы вели со счётом 2:0, так что не было никакой необходимости выпускать меня на поле. Но тренер дал мне возможность сыграть эти несколько минут и забить мяч на чемпионате мира. Это один из самых памятных моментов в моей карьере.

— Кроме этого гола, что стало самым запоминающимся моментом того турнира?

— В компенсированное время полуфинального матча против Бразилии мы могли отличиться ещё раз. Я собирался ударить по мячу головой, когда защитник Жуниор Байано потянул меня за футболку. Судья был обязан назначить пенальти, но этого не произошло. Тот момент я никогда не забуду.

— Сможет ли сборная Нидерландов стать чемпионом мира в обозримом будущем?

— Для этого необходимы игроки высочайшего класса, которых в данный момент нет. Мы по-прежнему подготавливаем много хороших футболистов. Но, повторюсь, таких суперзвёзд, которые производят фурор на поле, и которых любят болельщики по всему миру, у Нидерландов больше нет. Будем надеяться, что через какое-то время у нас появится новое поколение игроков, подобных Бергкампу, Роббену, Клюйверту и ван Нистелрою.

— И ван Хойдонку?

— В качестве запасного. С такими игроками у нас были бы неплохие шансы.