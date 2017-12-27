«Россия должна выйти из группы»: экс-капитан сборной Мексики о ЧМ-2018, таланте Месси и популярности футбола

Германия, Испания и Бразилия являются фаворитами чемпионата мира по футболу 2018 года, а Россия должна как минимум дойти до 1/8 финала. Об этом в интервью RT заявил экс-капитан сборной Мексики Клаудио Суарес. Рекордсмен по количеству сыгранных матчей за национальную команду своей страны рассказал, чем ему запомнились мундиали, в которых он принимал участие, а также о своём несбывшемся желании поиграть в ведущих европейских лигах. Кроме того, Суарес объяснил, почему ставит Лионеля Месси выше Криштиану Роналду и что его привлекает в тренерской работе.

— Вас считают одним из лучших защитников в истории мексиканского футбола. Ваша карьера длилась более 20 лет, на протяжении такого длительного времени вы играли за сборную Мексики. В чём секрет?

— В начале карьеры я отлично понимал, что для игры на профессиональном уровне от меня требуется много работы, усердия и дисциплинированности. Я дебютировал за сборную Мексики в 1992 году, тогда её тренировал Сесар Луис Менотти. Естественно, как и любой новичок, я старался быть во всём первым и показывать себя с лучшей стороны. Мне повезло, ведь я играл в прекрасной команде. Со временем мне удалось добиться места в основном составе. С тех пор меня постоянно приглашали в сборную. Позднее я стал незаменимым футболистом. При этом я всегда понимал, что в команде побывало много прекрасных игроков, выступающих на моей позиции.

— Какой период был для вас наиболее сложным?

— У меня было несколько серьёзных травм. Например, выступая за сборную в 1993 году, я получил разрыв связок голеностопа. Пришлось сделать паузу. К счастью, я успешно восстановился, вернулся и снова демонстрировал хороший уровень. В течение многих лет меня вызывали в сборную. При этом за десять ни разу не нашлось времени на отпуск. Сразу же после выступлений за сборную нужно было играть за команду, а когда сезон заканчивался, всё начиналось сначала. Конечно, как я уже сказал, были и травмы, но в целом я держался неплохо. Сейчас об этом легко говорить, но тогда я сильно уставал.

Поэтому для меня было очень важно работать с таким тренером, как Рикардо «Тука» Ферретти. Он всё понимал и зачастую планировал для меня особую систему тренировок и отдыха так, чтобы у меня было время восстановиться. В том числе благодаря этому я смог играть в течение столь длительного времени.

— Давайте вспомним 1999 год, когда сборная Мексики обыграла Бразилию и стала победителем Кубка конфедераций. Как вам это удалось?

— Путь к победе был отнюдь не лёгким. Нам помогло то, что наша команда, которую тренировал Мануэль Лапуэнте, была хорошо сыграна. Сначала мы провели несколько товарищеских матчей в Южной Корее. Оттуда мы отправились в Лос-Анджелес, а затем в Парагвай, где и разыгрывался Кубок Америки. На нём мы заняли третье место и сыграли с Бразилией. Затем мы приняли участие в Кубке конфедераций, который проводился в Мехико. Помню, что изначально у нас было много возражений по поводу участия по неспортивным мотивам. К счастью, нам удалось достичь согласия.

Начало турнира не сложилось, нас многие критиковали. Когда же мы наконец добрались до финала, то ощутили поддержку фанатов. С Бразилией нам неоднократно приходилось сталкиваться. Мы понимали, что это сильнейшая команда и обыграть её крайне сложно. Тогда отмечали, что состав у соперника не такой звёздный, однако нужно было понимать, что любой футболист сборной Бразилии являлся первоклассным. В той команде я бы выделил Рональдиньо, а также вратаря Диду.

— Что, на ваш взгляд, стало ключевым фактором, позволившим тогда победить?

— Мы говорили себе: «Мы же играем дома, мы не можем упустить такую возможность». К тому же нас вели за собой такие парни, как Хорхе Кампос, Рамон Рамирес, Павел Пардо и Куаутемок Бланко. Мы были вдохновлёнными, провели потрясающий матч, забили много мячей и отдали много эмоций. Лапуэнте хоть и критиковали много за излишнее внимание обороне, но на самом деле даже защитники исполняли роль форвардов. Мы с Рафаэлем Маркесом постоянно подключались к атакам, а порой превращались и вовсе в центральных нападающих.

Матч с Бразилией вышел очень зрелищным и завершился со счётом 4:3. Когда прозвучал финальный свисток, все бросились отмечать победу. Мы радовались, что завоевали титул. Мне повезло, что я был капитаном той команды и смог поднять трофей над головой. Думаю, это было самое большое достижение сборной Мексики, и мне посчастливилось принять в нём участие.

— Вы выступали на трёх чемпионатах мира. Как бы вы описали одним словом каждый из них? Давайте начнём с турнира 1994 года.

— Мечта. Любой амбициозный футболист мечтает сыграть на чемпионате мира. Могу привести маленький, но наглядный пример: перед первым матчем с Норвегией, который состоялся в Вашингтоне, в момент, когда я ступил на футбольное поле, у меня на глазах выступили слёзы, хотя я никогда не был особо сентиментальным. Я посмотрел на своих товарищей по команде: они все тоже чуть ли не плакали от переполнявших их эмоций. Мексика не участвовала в чемпионате мира 1990 года из-за дисквалификации. Турнир прошёл без хорошей команды, многие закончили карьеру в сборной, но мне удалось остаться, и было очень радостно. Поначалу у нас не всё шло хорошо, мы проиграли в первом матче, но затем чемпионат для нас сложился удачно.

— А как бы вы описали чемпионат мира 1998 года во Франции?

— У меня уже был серьёзный пройденный путь за плечами. Я был важным игроком своей команды. На турнире 1994 года всё-таки были более опытные игроки, а в 1998-м всё уже было по-другому. Альберто Гарсия Аспе, Рикардо Пелаес, Хорхе Кампос и я — все мы из того состава, который выступал в 1994 году.

Reuters

— Как можете охарактеризовать чемпионат мира 2006 года в Германии?

— Реванш.

— Потому что вы вынуждены были пропустить ЧМ в 2002 году?

— Да, тогда я получил травму за несколько месяцев до начала турнира, проходившего в Японии и Южной Корее. Наш главный тренер принял решение не включать меня в итоговый состав, так что мировое первенство 2006 года стало для меня своеобразной реабилитацией. Мне было уже 37 лет, я тогда сменил клубную прописку. Многим людям не понравилось, что я перебрался из Мексики в США. MLS считали лигой очень низкого уровня. Помню, что в мой адрес было много критики, и я очень благодарен нашему тренеру Рикардо Лавольпе не только за то, что он взял меня, но и за оказанную поддержку. Наставник просто сказал мне: «Ты получишь место, мне нужны опытные игроки». Честно сказать, это потребовало от меня больших усилий, потому что, когда я выступал в MLS, лига была совсем молодой. Во время отборочного цикла я должен был доказать, что нахожусь в хорошей физической форме, — и у меня это получилось. И пусть мне не удалось выйти на поле в финальном турнире, всё равно я испытывал радость от пребывания в сборной.

— Вы не жалеете, что не удалось поиграть в Европе?

— Да, думаю, это мечта, которую мне не удалось воплотить в жизнь. Но я понимаю, что были другие времена и другие обстоятельства. Когда я начинал карьеру в «Пумас», мы провели турне по Европе: сыграли с испанским «Реал Сосьедад», лиссабонским «Спортингом». Если не ошибаюсь, то три мексиканских игрока тогда пользовались спросом: это были Луис Гарсия, Давид Патиньо и я. Интерес был, но я не знаю, перерос ли он во что-то более серьёзное. Возможно, руководство не захотело вести переговоры. Таким образом, шанс был упущен.

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— Были ли у вас другие предложения?

— В 1994 году ходили слухи. По информации одного агента, итальянская команда интересовалась мной. Я так и не узнал, какая. В итоге я поговорил с руководством «Пумас», они пытались докопаться до истины, но ничего не получилось. Если я не ошибаюсь, то в 1997-м мне представился последний шанс: я получил предложение перейти в «Галатасарай». Но им не удалось найти общий язык с моими боссами. Помню, что Рикардо «Тука» Ферретти подошёл тогда и бросил мне: «Ты что, собираешься улететь в Турцию?» Я ему ответил: «Нет, просто я всегда мечтал поиграть на другом континенте». Но тогда были другие обстоятельства.

Мне даже представилась возможность сыграть в трёх матчах за сборную мира, а в 1997 году меня пригласили в Россию. В команду вошли Лотар Маттеус, Хулен Герреро, Антони Субисаррета. Я участвовал в том матче. Почти все, кто вошёл в состав сборной ФИФА, были европейцами. Кажется, я был единственным латиноамериканцем. Меня спрашивали: «Почему ты не играешь в Европе?». И я выглядел растерянным, потому что не понимал, как ответить на этот вопрос по сути. В 1999 году, когда Рафаэль Маркес перебрался в «Монако», я узнал, что во Франции обо мне тоже наводили справки, так как видели, как мы играем в паре.

— Почему этот вариант сорвался?

— Им объяснили, что я на десять лет его старше. (Смеётся.) Маркес тогда был ещё совсем юным. Но эта мечта так и не сбылась. Было бы здорово поиграть в Европе, ведь там лучший футбол в мире.

— Как вы вели себя на поле, чтобы пользоваться авторитетом не только у партнёров, но и у соперников?

— По ходу карьеры я играл на всех позициях, кроме вратаря. Но чаще всего — центральным защитником. И постепенно нападающие проникались ко мне уважением, потому что они знали, меня было не так просто пройти. И поскольку я также выступал на позиции форварда, то мог использовать и этот опыт. Я знал, какие движения они будут делать, пытаясь меня остановить.

Защитник всегда находится в менее выгодном положении, потому что никогда не знает, какой шаг предпримет нападающий. Инициатива всегда остаётся за форвардом. Ты реагируешь только на его движения, поэтому мне всегда очень помогала интуиция, а также умение предугадывать. Приходилось сталкиваться с разными нападающими. Например, с физически одарёнными и высокими, хорошо игравшими головой. И я старался не уступать им ни сантиметра в воздухе, потому что тоже довольно высокий. В итоге мне шесть раз ломали нос.

— Ничего себе!

— Однажды мне рассекли бровь. Бывало, и губы рвали. Кажется, это был Луис Эрнандес. Конечно, я не ожидал, что он заедет мне локтем настолько сильно. Лично я никогда не использовал агрессивные приёмы.

— Это вам вообще несвойственно?

— Нет, это не мой стиль. Но я сам видел, как некоторые игроки кололи соперников иголками.

— Зачем?

— Чтобы вывести их из себя. Или, например, могли плюнуть в лицо, или пускали в ход оскорбления. Я всегда старался чисто играть в отборе. Возможно, этим я также завоевал уважение нападающих. Тем не менее у меня довольно часто случались конфликты с игроками. Например, с Рикардо Пелаесом, хотя мы были товарищами по сборной. Наше соперничество началось, когда он выступал за «Некаксу», а я перебрался в «Чивас». Потом он перешёл в «Америку». Мы сильно дрались, говорили друг другу гадости. Обычно на всех свободных ударах и угловых должен я должен был играть с ним персонально. Я старался сдерживать его, но защитникам всегда труднее, потому что приходится реагировать на движения нападающих. Тогда я потянул Пелаеса за руку, и он с размаху ударил меня прямо по лицу. Я пожаловался на него судье, а Пелаес наговорил мне гадостей.

Потом он снова ударил меня. Тогда я схватил его и ударил в лицо. Он упал. Мы поругались и наговорили друг другу много неприятных вещей. И такие побоища происходили чуть ли не в каждом матче. Когда мы встречались в сборной, то сначала вообще не разговаривали, но потом мирились — ведь нам предстояло отстаивать честь страны. Сейчас у нас с Рикардо прекрасные отношения.

Reuters

— Как вы оцениваете выступление сборной Мексики на Кубке конфедераций, проходившем в России в 2017 году?

— Мне не нравится то, что тренер Хуан Карлос Осорио постоянно тасует состав. При этом команда неплохо себя проявила — провела несколько хороших матчей на групповом этапе, например с Португалией. Несмотря на то что в матче за бронзу мы им всё равно проиграли, сборная играла хорошо.

Выиграть у России было нелегко, но в полуфинале нам попался очень сложный противник — действующие чемпионы мира немцы. Они были чересчур хладнокровны и уверены в себе. Судьба встречи была решена на первых минутах. Мексика много пропустила и показала посредственную игру.

Мы выиграли в 1999 году, и понятно, что играть дома и в гостях — разные вещи, но нужно ехать на турнир только с мыслями о победе. Я думаю, что от команды можно было ожидать большего. Мы могли дойти до финала.

— Следующим летом Мексика примет участие в чемпионате мира. Каковы шансы на то, что команда вызовет сенсацию и станет одним из открытий турнира?

— Хочется верить, что сборной удастся себя зарекомендовать на мундиале. В стране все этого ждут. Мексика всегда демонстрировала красивый футбол, но результаты были недостаточно высокими. Может быть, на этот раз всё получится. Думаю, что команде не хватает веры в себя. Это было заметно на Кубке Америки — 2016, где сборная пропустила слишком много от Чили. Когда встречаются противники такого уровня, а команда не мотивирована, то порой случаются столь обидные поражения. Хорошо, что отборочный турнир к чемпионату мира прошёл почти идеально.

— Мексика уже принимала два чемпионата мира. Какие советы вы могли бы дать России?

— Играть дома — это всегда большое преимущество. Во-первых, ты получаешь поддержку болельщиков. Во-вторых, привычные климатические условия — это также плюс, причём довольно существенный. Дальше всё зависит от спортивной составляющей. Любая команда стремится сыграть как можно лучше. Я думаю, что Россия должна как минимум выйти в плей-офф. Бытует мнение, что ФИФА поддерживает страну-хозяйку, чтобы та смогла забраться как можно дальше, но у вас сейчас не столь сильная сборная, как это было во времена СССР. Однако в российской лиге достаточно сильных команд. Например, ЦСКА, который регулярно участвует в Лиге чемпионов. Это по-своему также способствует подготовке к чемпионату.

— Кто, на ваш взгляд, выиграет чемпионат мира?

— Кто-то из фаворитов. У Германии хорошие шансы на победу. Также может победить Испания, хотя её уровень в последнее время несколько упал, но это сильная сборная, особенно с приходом нового тренера Хулена Лопетеги, который продолжает дело Висенте дель Боске. Он выстраивает всё вокруг футболистов «Барселоны» и «Реала», что, в принципе, закономерно.

Что касается Англии, то с ней на чемпионатах мира постоянно происходят какие-то странности. На данный момент после смены тренера она тоже представляется мне сильной. Среди южноамериканцев я бы выделил Бразилию, которая прошла отборочный этап играючи. У Колумбии и Уругвая прекрасные сборные, но мне кажется, что у них не всё хорошо. Главный фаворит этого региона — Бразилия.

— Почему футбол так популярен во всём мире?

— Мне сложно дать вам ответ на этот вопрос. С момента изобретения футбола страсть к нему постепенно росла. Я начал играть в детстве. Сначала просто ради развлечения, но со временем это стало моей страстью. Например, Мексика — футбольная страна.

Сейчас я живу в США и скажу, что популярность футбола в этой стране растёт. Такие виды спорта, как американский футбол и бейсбол, по-прежнему популярны, но и традиционный футбол у них развивается. Например, в Китае главный вид спорта — это пинг-понг, но футбол теперь и там набирает популярность. Они вкладывают в него большие деньги, приобретают выдающихся игроков, тренеров. Почему так происходит, я, честно говоря, не знаю, но в то же время понимаю, что это происходит из-за страсти к игре, из-за того, что людям нравится играть, — именно поэтому футбол является спортом номер один в мире.

— Вопрос, без которого в наше время не обойтись. Кто, на ваш взгляд, лучший игрок: Криштиану Роналду или Лионель Месси?

— Мне нравится Месси. Он невероятный игрок. Лео и Криштиану — разные, оба они выдающиеся игроки, но Месси — лучший, он просто гений. Аргентинец умеет в одиночку создавать голевые моменты, у него прекрасная техника. Роналду представляется мне больше игроком атлетического типа, но он, без сомнения, тоже хорош. У него очень хорошая техника, поставленный удар. Они разные, и тем не менее я выбираю Месси.

— Какое место в вашей жизни занимает футбол после завершения карьеры?

— Сейчас я живу в Лос-Анджелесе и работаю аналитиком на испаноязычном телеканале Fox Deportes. Кроме того, у меня есть клуб для детей в Лос-Анджелесе, который называется Pro Alliance. Там я работаю детским тренером. У меня также есть маркетинговая компания, связанная с футболом. Вот этим я и занимаюсь. Но мне хотелось бы руководить, поэтому я понемногу задумываюсь о том, чтобы в будущем стать тренером какой-либо команды.

Reuters

— Вам хотелось бы стать тренером сборной Мексики по футболу?

— Конечно. Каждому хотелось бы тренировать сборную своей страны, но это нужно заслужить. В некоторых странах бывало, что тренеры приходили в сборные без опыта, однако в Мексике стать тренером таким образом нелегко. Но посмотрим, что будет дальше.

— Что вы посоветуете мексиканской сборной в преддверии чемпионата мира в России?

— Пусть они подготовятся к нему как можно лучше. Мы знаем, что нелегко играть против сильных соперников, которые тактически обучены. Я думаю, что от тренера многое зависит. Нелегко собрать всех вместе и привести в короткий срок к единому знаменателю — нужно начинать заблаговременно. Впрочем, в данном вопросе многое зависит и от подхода игроков. Надеюсь, что те, кто выступают в Европе, не будут падать духом, ведь многие из них не играют в сборной постоянно. Я говорю об Экторе Морено, который защищает цвета итальянской «Ромы» и не является игроком основного состава. Диего Рейес, Карлос Сальседо тоже входят в этот список. Надеюсь, что они не выпадут из рабочего ритма.