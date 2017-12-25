Пас босой ногой Месси, побитый рекорд Марадоны и 100 голов «Манчестер Сити»: итоги футбольных выходных в Европе

«Барселона» разгромила «Реал» со счётом 3:0, последний мяч в эль-класико помог забить потерявший бутсу Лионель Месси. «Манчестер Сити» продолжает свою победную серию в чемпионате Англии, а в итальянской Серии А Марек Гамшик побил рекорд Диего Марадоны. О главных событиях выходных в ведущих европейских чемпионатах — в материале RT.

В европейском футболе настала пора праздничных каникул. В одних лигах по этому случаю сделали перерыв, в других решили отметить Рождество и Новый год интересными и зрелищными матчами. В минувшие выходные состоялись очередные туры в первенствах Англии, Испании и Италии, в то время как во Франции и Германии наступила пауза между первым и вторым кругами.

Испания: под знаком эль-класико

За последнее время многим футбольным болельщикам противостояние «Барселоны» и «Реала» начало приедаться — его становится слишком много, а турнирного значения оно зачастую не несёт. В этот раз ситуация была именно такой: пока подопечные Зинедина Зидана завоёвывали очередной трофей на клубном чемпионате мира, каталонцы увеличили отрыв в Примере до 11 очков. К тому же многие поклонники футбола недовольны, что эль-класико превращается в коммерческий проект. Очередной матч двух испанских суперкоманд состоялся днём, чтобы его в прайм-тайм посмотрели азиатские фанаты.

Но всё же кое-как интерес к матчу подогреть удалось. «Барселона» наотрез отказалась устраивать для соперников чемпионский коридор — в клубе заявили, что не будут таким образом чествовать победителей клубного мундиаля, так как каталонцы не участвовали в нём сами. Игроков «Реала» такой выпад должен был мотивировать на бескомпромиссную борьбу и желание отомстить на глазах своих болельщиков.

Однако у «Реала» ничего не получилось. Весь первый тайм мадридцы безуспешно пытались пробить Марка-Андре тер Штегена, но это было непосильной задачей. После перерыва инициатива перешла к гостям. Луис Суарес завершил скоростную атаку «Барселоны» и должен был оформлять дубль, но тут Даниэль Карвахаль возомнил себя голкипером и отбил мяч рукой. Он был удалён, а Лионель Месси получил шанс побить рекорд Герда Мюллера по голам за клуб. Аргентинец этой возможностью забить 526-й мяч сполна воспользовался.

На этом чудеса Месси не закончились. Уже в компенсированное время матча он потерял бутсу в единоборстве с соперником, но это не помешало ему сделать голевой пас на Алейкса Видаля. «Реал» оказался повержен со счётом 0:3 и практически наверняка уже не вернётся в чемпионскую гонку.

К счастью для подопечных Зидана, ближайшие конкуренты в споре за вторую строчку в турнирной таблице тоже не блистали в этом туре. «Атлетико» потерпел первое поражение за сезон, когда приехал в гости к «Эспаньолу». Исход встречи решил поздний гол Серхио Гарсии, которого оборона мадридцев не заметила на своём правом фланге. Теперь в Испании осталась одна команда, не знавшая поражений — «Барселона».

«Валенсия» уступила дома «Вильярреалу» в матче-триллере, который можно так назвать не из-за обилия голов, а из-за фолов. Судья показал 12 жёлтых карточек за игру, две из которых превратились в красные и вынудили обе команды доигрывать встречу в неполном составе. Ещё до этого момента Карлос Бакка успел вывести гостей вперёд, и этот счёт остался неизменным до финального свистка. Российский хавбек «Вильярреала» Денис Черышев вышел на поле и доиграл последние десять минут, но ничем не отметился.

Шанс подняться на четвёртое место упустила «Севилья». Она закончила календарный год без единого поражения дома, но на выезде оказалась слабее «Реал Сосьедада» — 1:3. Этот матч стал последним для наставника севильцев Эдуардо Бериццо. Тренер был уволен за неудовлетворительные результаты.

Англия: ничьи на радость «Манчестер Сити»

Те английские болельщики, которые попросили в качестве подарка на Новый год интригу в Премьер-лиге, останутся ни с чем. «Манчестер Сити» продолжает уверенно стремиться к титулу, пока основные конкуренты сами же теряют очки в междоусобных разборках. В последнем туре первого круга подопечные Хосепа Гвардиолы разгромили «Борнмут» со счётом 4:0 и смогли установить очередной рекорд — «Сити» стал первой командой АПЛ, забившей сто мячей за календарный год. Столько имеет на своём счету Серхио Агуэро во всех матчах на стадионе «Этихада». В самом последнем из них аргентинец оформил дубль.

Хотя наблюдать за тем, как в Англии появляется новый чемпион, уже неинтересно, другие матчи в Туманном Альбионе продолжают держать болельщиков в напряжении. «Манчестер Юнайтед» надеялся в матче с «Лестером» немного реабилитироваться после вылета из Кубка лиги, но не тут-то было. Чемпионы 2016 года сумели вдесятером добыть ничью, когда команда проигрывала со счётом 1:2. На четвёртой добавленной минуте Гарри Мегир спас команду от второй подряд неудачи, а своих соперников вынудил отстать от «Манчестер Сити» уже на 13 баллов.

«Челси» идёт на третьем месте, отставая от подопечных Жозе Моуринью ещё на три балла. Разрыв мог бы быть меньше, если бы лондонцы реализовали хоть один удар в створ ворот «Эвертона». Но так как этого не произошло, о победе не могло идти и речи. Впрочем, проигрывать действующий чемпион тоже не собирался. В сторону его владений мяч вообще не летел, и вратарь Тибо Куртуа смог провести 50-й «сухой» матч за клуб.

Сумасшедшую игру провели «Арсенал» и «Ливерпуль». Встреча на «Эмирейтс» началась с гола Фелипе Коутиньо, которого поддержал Мохамед Салах. Египтянин самостоятельно удвоил счёт. В течение следующих шести минут произошло что-то невероятное. «Арсенал» сумел выйти вперёд стараниями Алексиса Санчеса, Гранита Джаки и Месута Озила. От поражения ливерпульцев спас Роберто Фирмино, и Салах тоже поучаствовал в этой результативной атаке.

Единственной командой, воспользовавшейся ничейными результатами прямых конкурентов, стал «Тоттенхэм». Лондонцы разгромили «Бёрнли» на чужом поле и не только обошли своего соперника, но и обогнали «Арсенал» за счёт лучшей разницы забитых и пропущенных мячей. У форварда «Тоттенхэма» Гарри Кейна есть свой повод для гордости — благодаря оформленному хет-трику он забил уже 53 мяча за 2017 год. Он делит второе место вместе с Криштиану Роналду, Робертом Левандовски и Эдинсоном Кавани. Англичанин уступает всего один гол Лионелю Месси, но сохраняет шансы его обойти — для этого надо отличиться в ближайшей игре с «Саутгемптоном».

⚽ Top Scorers in 2017:



🇦🇷 Lionel Messi

⚽ Goals: 54

🗓 Games: 64



🦁 Harry Kane

⚽ Goals: 53

🗓 Games: 49



🇵🇹 Cristiano Ronaldo

⚽ Goals: 53

🗓 Games: 59



🇵🇱 Robert Lewandowski

⚽ Goals: 53

🗓 Games: 55



🇺🇾 Edinson Cavani

⚽ Goals: 53

🗓 Games: 62 — Football Funnys (@FootballFunnys) 24 декабря 2017 г.

Италия: две неудачи на один Милан

В Италии же до определения чемпиона ещё очень далеко. Лидирующий в чемпионате «Наполи» испытывает серьёзное давление со стороны «Ювентуса», но продолжает удерживать отрыв в одно очко. В этом неаполитанцам помогла победа над «Сампдорией» со счётом 3:2. Решающий мяч забил Марек Гамшик, который обогнал самого Диего Марадону в списке лучших бомбардиров клуба. У словацкого полузащитника теперь 116 голов.

«Ювентусу» очередные три очка дались тяжелее. Туринцы встречались с неуступчивой «Ромой». Но вратарь хозяев поля Джанлуиджи Буффон в предыдущих семи матчах не пропустил ни одного мяча. Римлянам тоже не удалось забить итальянскому ветерану, хотя они особо и не старались: «Ювентус» уверенно контролировал игру, что вылилось в единственный мяч Мехди Бенатиа.

Ещё недавно «Интер» обгонял «Наполи», а сейчас должен думать, как отыгрывать пятиочковое отставание, образовавшееся после поражение от «Сассуоло». Клуб из одноимённого города всего в девятый раз играл с титулованным соперником и одержал над ним пятую победу — только «Ювентус» ещё имеет положительный баланс встреч с миланцами.

Неудачи преследует и другую команду из всемирной столицы моды. «Милан» во второй раз проиграл. На этот раз подопечных Дженнаро Гаттузо обыграла «Аталанта», которая перед туром имела такую же сумму очков, а после — уже на три больше. Тут же пошли разговоры, что в команду может вернуться уволенный месяц назад Винченцо Монтелла, так как технически контракт с ним ещё действует. У Гаттузо есть всего одна возможность сохранить пост — это обыграть «Интер» в Кубке Италии.