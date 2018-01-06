От Романцева до Черчесова: как менялась футбольная сборная России в XXI веке

Станислав Черчесов продолжает заниматься формированием сборной России, которая сыграет на домашнем чемпионате мира — 2018. Бывший наставник московского «Спартака» сделал ставку на омоложение состава, пригласив в сборную много новых имён. Как менялась национальная команда от мундиаля к мундиалю в XXI веке — в материале RT.

Отборочный цикл и финальная часть / 2002

Результаты: +7=2-1 — первое место в группе (отборочный этап); +1=0-2 — третье место в группе, вылет из турнира (финальный этап).

Костяк: Руслан Нигматуллин — 10 (-5) в отборе + 3 (-4) в финальном этапе, Виктор Онопко — 10 + 3, Егор Титов — 10(3) + 3(1), Владимир Бесчастных — 10 (7) + 3 (1), Дмитрий Хохлов — 9 (2) + 3, Юрий Ковтун — 8 + 3, Валерий Карпин — 8 + 3 (1), Дмитрий Аленичев — 8 (1) + 2, Алексей Смертин — 6 + 3, Юрий Никифоров — 4 + 3, Александр Мостовой — 7 (1) + 0, Сергей Семак — 7 (1) + 0, Марат Измайлов — 3 + 2, Дмитрий Сычёв — 0 + 3 (1), Андрей Соломатин — 0 + 2, Игорь Семшов — 0 + 2.

Игра: Отборочный цикл подопечные Олега Романцева провели на одном дыхании. Команде удалось быстро забыть обидный пролёт мимо Евро-2000, а вот симпатичный футбол, демонстрируемый россиянами в те годы, никуда не делся. В десяти матчах квалификации отечественная дружина одержала семь побед, проиграв лишь однажды.

Особенно запомнился матч на выезде против Югославии, в котором национальная команда сдержала мощнейший натиск хозяев и одержала победу с минимальным счётом благодаря голу Владимира Бесчастных. Он тогда был особенно хорош, забив в рамках отбора семь мячей. Порой фактурный нападающий даже оставался без клуба, но места в национальной команде не терял никогда.

На сам чемпионат в Японию и Корею поехала несколько обновлённая команда. В заявку на турнир попали молодые Игорь Семшов («Торпедо»), Александр Кержаков («Зенит»), Руслан Пименов («Локомотив»), Марат Измайлов («Локомотив»). Но главной звездой стал, конечно, 18-летний спартаковец Дмитрий Сычёв. Зато не нашлось место в обойме Сергею Овчинникову, Андрею Аршавину, Сергею Семаку, а один из лидеров сборной Александр Мостовой сломался прямо перед началом чемпионата и отправился на турнир лишь в роли туриста.

В результате довольно возрастная отечественная дружина выйти из группы не смогла. После победы над Тунисом с минимальным счётом последовали поражения от Японии и Бельгии, а вся страна надолго запомнила слёзы Сычёва.

globallookpress.com

Отборочный цикл / 2006

Результаты: +6=5-1 — третье место в группе, непопадание в финальный этап.

Костяк: Андрей Аршавин — 10 (5), Александр Кержаков — 10 (4), Алексей Березуцкий — 9, Алексей Смертин — 9, Александр Анюков — 8, Василий Березуцкий — 7, Сергей Игнашевич — 7, Евгений Алдонин — 7, Марат Измайлов — 7 (2), Дмитрий Сенников — 7, Игорь Акинфеев — 6 (-2), Вячеслав Малафеев — 6 (-10), Вадим Евсеев — 6, Дмитрий Кириченко — 6 (2), Дмитрий Лоськов — 6 (2), Андрей Каряка — 5 (2), Дмитрий Хохлов — 5, Дмитрий Сычёв — 5 (4).

Игра: Начинала цикл сборная под руководством Георгия Ярцева, выведшего команду на Евро-2004, но не снискавшего там успеха. Однако по ходу турнира на тренерском мостике произошла рокировка. Ярцеву так и не простили «ночной позор» в матче с Португалией, который завершился победой соперника с хоккейным счётом — 1:7. Та игра стала настоящим ударом для всех болельщиков, а журналисты ещё пару месяцев обсуждали причины провала.

Терпение у руководства РФС кончилось после мартовской ничьей с Эстонией, поставившей перспективы сборной под большой вопрос. К тому же новым президентом союза стал Виталий Мутко. Вскоре команду принял Юрий Сёмин. Ради работы с отечественной дружиной специалист оставил московский «Локомотив». К сожалению, этот шаг стал началом конца золотой эпохи железнодорожников.

В сборной у Сёмина тоже не получилось — выйти на чемпионат мира не удалось. Хотя вина Юрия Павловича в этом была невелика. При нём команда стала хотя бы надёжно действовать в обороне, демонстрируя прагматичный футбол. Регулярно начали появляться на поле братья Березуцкие, составлявшие компанию в тылу Сергею Игнашевичу, успевшего стать незаменимым винтиком сборной ещё в отборе к Евро-2004.

Оборонительная тройка ЦСКА вполне справлялась со своими задачами. А место в воротах окончательно занял ещё один армеец — Игорь Акинфеев, выигравший конкуренцию у Вячеслава Малафеева. Голкипер «Зенита», кажется, так и не восстановился психологически после семи пропущенных мячей от португальцев.

Вполне надёжно действовали и опорники в лице Евгения Алдонина и Алексея Смертина, носившего капитанскую повязку.

Наконец, закрепился в основе сборной Андрей Аршавин, ставший лучшим бомбардиром команды в отборочном цикле. Но, говоря о питерской «десятке», нельзя забывать Александра Кержакова, ведь и защищая честь страны они действовали своей зенитовской связкой.

А ближе к концу цикла заиграли в сборной молодые Юрий Жирков, Денис Колодин, Динияр Билялетдинов и Роман Павлюченко. Это был уже прообраз команды Гуса Хиддинка, которая впоследствии триумфально выступит на Евро-2008 и возьмёт там бронзу.

С другой стороны, постепенно уходили на покой представители «старой гвардии». Сразу после Евро завершил карьеру в сборной Александр Мостовой. Причём «Царь» основательно хлопнул дверью. После поражения от Испании в стартовом матче группового этапа он раскритиковал тренировочный процесс Ярцева и был фактически изгнан из лагеря национальной команды.

Всего один матч в отборе ЧМ-2006 провёл отбывший годичную дисквалификацию Егор Титов. Схожей статистикой отметился вернувшийся в «Спартак» Дмитрий Аленичев. Уступил дорогу молодым Сергей Овчинников.

Reuters

Отборочный цикл / 2010

Результат: +7=1-2 — второе место в отборочной группе, поражение в стыковых матчах от Словении — 2:1 (д), 0:1 (г).

Костяк: Игорь Акинфеев — 12 (-8), Сергей Игнашевич — 12 (1), Константин Зырянов — 11 (3), Андрей Аршавин — 11 (3), Сергей Семак — 11, Александр Анюков — 10, Василий Березуцкий — 10 (1), Игорь Денисов — 10, Юрий Жирков — 9, Роман Павлюченко — 9 (5), Игорь Семшов — 8 (1), Владимир Быстров — 7, Павел Погребняк — 7 (1), Александр Кержаков — 5 (2), Ренат Янбаев — 4, Динияр Билялетдинов — 4 (2), Алан Дзагоев — 4, Дмитрий Торбинский — 4

Рассказ об этой сборной стоит начать с 2006 года, когда команду возглавил Гус Хиддинк. Голландец сходу принялся набирать в команду более молодых игроков, и очень скоро большинство «старичков» перестали выступать на международном уровне. Речь о Дмитрии Лоськове, Егоре Титове, Алексее Смертине, Владиславе Радимове, Ролане Гусеве и Вадиме Евсееве.

Гус постепенно строил новую команду, которая и выстрелила на Евро, заняв третье место. Интересно, что в итоговую заявку на турнир тренер неожиданно включил опытного Сергея Семака, который в отборе не играл вовсе. В итоге футболист стал одним из лидеров сборной, да ещё и получил капитанскую повязку.

А вот Александра Кержакова Хиддинк на турнир не взял. Нападающий зимой перебрался из «Севильи» в «Динамо» и долго не мог открыть счёт забитым мячам за новую команду. Не поехал на Евро и Павел Погребняк, ставший лучшим бомбардиром Лиги Европы. Форвард получил повреждение в контрольном матче против Сербии.

В отборочном этапе ЧМ-2010 Хиддинк использовал практически тех же игроков, что и на первенстве континента. Неизменным первым номером был Игорь Акинфеев. В обороне, как правило, действовали Юрий Жирков, Василиий Березуцкий, Сергей Игнашевич и Александр Анюков. В полузащите делами заправляли Игорь Семшов, Константин Зырянов и всё тот же Семак. Ну а на острие действовала ударная связка Павлюченко — Аршавин.

Впрочем, не обошлось и без новичков. Место в опорной зоне прочно занял Игорь Денисов. Хиддинк хотел взять футболиста ещё на Евро, но тот отказался, обидевшись на присланное в последний момент приглашение. Ярко ворвался в команду совсем юный Алан Дзагоев. Кроме того, Хиддинк вернул в команду Кержакова, который ознаменовал это событие дублем в ворота Финляндии.

Футбол та команда демонстрировала очень симпатичный и по праву считалась одной из сильнейших сборных континента. Не случайно в отборе Россия потерпела всего два поражения — оба от немцев. Ничью с Азербайджаном вынесем за скобки, ведь та игра уже ничего не решала.

Увы, завершился тот цикл для отечественной дружины трагедией — поражение от Словении в стыковых матчах вошло в хит-парад самых печальных событий российского футбола. Особенно памятуя о том, что по ходу домашнего матча сборная вела 2:0.

Конфликт между игроками на поле во время матча между сборными России и Словении за выход на Чемпионат мира-2010.

РИА Новости

Отборочный цикл и финальный этап / 2014

Результат: +7=1-2 — первое место в отборочной группе, +0=2-1 — третье место в группе в финальном этапе, вылет из турнира.

Костяк: Игорь Акинфеев — 10 (-5) + 3 (-3), Дмитрий Комбаров — 10 + 3, Виктор Файзулин — 10 (3) + 3, Александр Кержаков — 10 (5) + 3 (1), Василий Березуцкий — 9 (1) + 3, Сергей Игнашевич — 9 + 3, Денис Глушаков — 8 (2) + 3, Александр Самедов — 8 (2) + 3, Александр Кокорин — 8 (4) + 3 (1), Роман Широков — 10 (3), Игорь Денисов — 8 + 2, Владимир Быстров — 9 + 0, Алексей Козлов — 5 + 2, Алан Дзагоев — 4 + 3, Андрей Ещенко — 3 + 2, Олег Шатов — 1 + 3.

Фабио Капелло стал тем самым тренером, который сумел вывести сборную России на чемпионат мира спустя 12 лет. Этот факт останется в истории, несмотря на не самое удачное выступление отечественной команды в Бразилии.

Итальянец за очень короткий срок сумел кардинально перестроить игру отечественного коллектива от атакующей до сугубо оборонительной. После Хиддинка российскую сборную возглавил другой голландец — Дик Адвокат. Экс-наставник «Зенита» решил ничего особенно не менять в доставшемся ему от соотечественника хозяйстве и на старом багаже пробился в финальный этап Евро-2012.

Единственное, на лидирующие позиции в команде вышел Дзагоев, который отметился на первенстве континента сразу тремя забитыми мячами и обратил на себя внимание селекционеров топ-клубов Старого Света.

Возглавивший сборную после Евро Капелло сходу начал перестраивать её на строгий итальянский манер и первым делом усадил в запас Дзагоева. Другой плеймейкер Аршавин вовсе перестал вызываться в национальную команду. Впрочем, болельщики по этому поводу не сильно расстраивались, ведь экс-полузащитник «Арсенала» разочаровал их после знаменитой фразы про ожидания и проблемы.

Главным конструктором атак стал Роман Широков. Он стал играть в команде настолько большую роль, что именно отсутствием футболиста «Зенита» многие объясняли провал сборной в финальной части. Без полузащитника отдать «последний пас» было просто некому.

Так, Александр Кокорин и Александр Кержаков остались на голодном пайке. Интересно, что в отборе они практически всегда действовали дуэтом, но в Бразилии два матча из трёх сборная провела с тогда ещё динамовцем на острие, которого с флангов поддерживали Александр Самедов и Юрий Жирков (Максим Канунников).

Но если в отборочном цикле сборная, действуя на контратаках и надёжно играя сзади, добивалась результата, то на самом чемпионате ничем соперников не удивила, став одним из самых скучных коллективов турнира.

Помимо Кокорина при Капелло в основу плавно перекочевали спаратаковец Дмитрий Комбаров, на безальтернативной основе занявший место на фланге обороны, и полузащитник «Зенита» Виктор Файзулин.

Также именно Фабио стал вызывать в сборную Олега Шатова. В отборе петербуржец практически не играл, зато в Бразилии все три матча начинал с первых минут.

Перестали вызываться в национальную команду Зырянов, Семшов, а со временем и Анюков. Билялетдинов и Семак же выпали из обоймы ещё при Адвокате.

Игроки сборной России Максим Канунников, Александр Самедов, Дмитрий Кромбаров, Игорь Денисов (слева направо) после матча группового этапа чемпионата мира по футболу 2014 Алжир — Россия

РИА Новости

Чемпионат мира / 2018

Как будет выглядеть сборная России на домашнем чемпионате мира, пока можно только догадываться. Впрочем, очевидно одно — Станислав Черчесов затеял серьёзное омоложение состава. Собственно этим в свой последний год работы в России активно пытался заниматься Капелло, за что после и поплатился отставкой.

После проваленного Евро-2016 необходимость обновления некоторых позиций стала очевидной. В первую очередь речь шла о центре обороны в лице сверхопытных Сергея Игнашевича и Василия Березуцкого. Высокое мастерство стопперов ЦСКА сомнению не подлежит, но уже точно известно, что вероятность их появления на мундиале минимальна. Оба защитника объявили о завершении выступлений за сборную.

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Замену ветеранам Черчесов нашёл довольно быстро. Уже на Кубке Конфедераций основное трио центральных защитников составляли Фёдор Кудряшов, Георгий Джикия и Виктор Васин. Судя по всему, делать замены в этой крайне ответственной зоне тренер будет только по причине травм или дисквалификаций. В планы Черчесова также не входит игра с двумя защитниками, так что здесь вопрос можно считать решённым, если только в формирование состава не вмешаются форс-мажоры.

На проблемном правом фланге в сборной по идее должен появиться натурализованный Марио Фернандес. В противном случае будет непонятно, зачем бразильцу скоротечно выдали российский паспорт. Слева же помимо опытнейшего Юрия Жиркова может сыграть ещё один натурализованный футболист — Константин Рауш.

Помимо Игнашевича покинул сборную завершивший карьеру Роман Широков. Игорь Денисов пока бутсы на гвоздь не вешал, но Черчесов его кандидатурой не интересовался. Возможно, уже и не заинтересуется, ведь на момент мундиаля опорному полузащитнику будет 34 года. Однако пока в сборной на его позиции заправляют другие люди. Регулярно играют у Черчесова Роман Зобнин и Денис Глушаков из «Спартака». Но только капитану москвичей удалось поиграть на Кубке конфедераций — Зобнину помешала травма.

Из игроков атакующего склада следует отметить Александра Ерохина и Алексея Миранчука. Последнему выдаются особенно большие авансы, ведь хавбеку «Локомотива» всего 22 года. К будущему сборной можно отнести и Александра Головина, в 20 лет сыгравшего на чемпионате Европы. Черчесов армейца в сборную поначалу не вызывал, но на Кубке конфедераций уже не мог без него обойтись. Теперь место Головина в опорной зоне сборной стало незыблемым.

В нападении компанию забивающему мяч за мячом Фёдору Смолову может составить Александр Кокорин, который под руководством Роберто Манчини в «Зените» переживает настоящий ренессанс. Черчесову ещё предстоит поломать голову над тем, как объединить на поле двух бывших партнёров по «Динамо».