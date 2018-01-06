От Романцева до Черчесова: как менялась футбольная сборная России в XXI веке
- РИА Новости
Отборочный цикл и финальная часть / 2002
Результаты: +7=2-1 — первое место в группе (отборочный этап); +1=0-2 — третье место в группе, вылет из турнира (финальный этап).
Костяк: Руслан Нигматуллин — 10 (-5) в отборе + 3 (-4) в финальном этапе, Виктор Онопко — 10 + 3, Егор Титов — 10(3) + 3(1), Владимир Бесчастных — 10 (7) + 3 (1), Дмитрий Хохлов — 9 (2) + 3, Юрий Ковтун — 8 + 3, Валерий Карпин — 8 + 3 (1), Дмитрий Аленичев — 8 (1) + 2, Алексей Смертин — 6 + 3, Юрий Никифоров — 4 + 3, Александр Мостовой — 7 (1) + 0, Сергей Семак — 7 (1) + 0, Марат Измайлов — 3 + 2, Дмитрий Сычёв — 0 + 3 (1), Андрей Соломатин — 0 + 2, Игорь Семшов — 0 + 2.
Игра: Отборочный цикл подопечные Олега Романцева провели на одном дыхании. Команде удалось быстро забыть обидный пролёт мимо Евро-2000, а вот симпатичный футбол, демонстрируемый россиянами в те годы, никуда не делся. В десяти матчах квалификации отечественная дружина одержала семь побед, проиграв лишь однажды.
Особенно запомнился матч на выезде против Югославии, в котором национальная команда сдержала мощнейший натиск хозяев и одержала победу с минимальным счётом благодаря голу Владимира Бесчастных. Он тогда был особенно хорош, забив в рамках отбора семь мячей. Порой фактурный нападающий даже оставался без клуба, но места в национальной команде не терял никогда.
На сам чемпионат в Японию и Корею поехала несколько обновлённая команда. В заявку на турнир попали молодые Игорь Семшов («Торпедо»), Александр Кержаков («Зенит»), Руслан Пименов («Локомотив»), Марат Измайлов («Локомотив»). Но главной звездой стал, конечно, 18-летний спартаковец Дмитрий Сычёв. Зато не нашлось место в обойме Сергею Овчинникову, Андрею Аршавину, Сергею Семаку, а один из лидеров сборной Александр Мостовой сломался прямо перед началом чемпионата и отправился на турнир лишь в роли туриста.
В результате довольно возрастная отечественная дружина выйти из группы не смогла. После победы над Тунисом с минимальным счётом последовали поражения от Японии и Бельгии, а вся страна надолго запомнила слёзы Сычёва.
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Отборочный цикл / 2006
Результаты: +6=5-1 — третье место в группе, непопадание в финальный этап.
Костяк: Андрей Аршавин — 10 (5), Александр Кержаков — 10 (4), Алексей Березуцкий — 9, Алексей Смертин — 9, Александр Анюков — 8, Василий Березуцкий — 7, Сергей Игнашевич — 7, Евгений Алдонин — 7, Марат Измайлов — 7 (2), Дмитрий Сенников — 7, Игорь Акинфеев — 6 (-2), Вячеслав Малафеев — 6 (-10), Вадим Евсеев — 6, Дмитрий Кириченко — 6 (2), Дмитрий Лоськов — 6 (2), Андрей Каряка — 5 (2), Дмитрий Хохлов — 5, Дмитрий Сычёв — 5 (4).
Игра: Начинала цикл сборная под руководством Георгия Ярцева, выведшего команду на Евро-2004, но не снискавшего там успеха. Однако по ходу турнира на тренерском мостике произошла рокировка. Ярцеву так и не простили «ночной позор» в матче с Португалией, который завершился победой соперника с хоккейным счётом — 1:7. Та игра стала настоящим ударом для всех болельщиков, а журналисты ещё пару месяцев обсуждали причины провала.
Терпение у руководства РФС кончилось после мартовской ничьей с Эстонией, поставившей перспективы сборной под большой вопрос. К тому же новым президентом союза стал Виталий Мутко. Вскоре команду принял Юрий Сёмин. Ради работы с отечественной дружиной специалист оставил московский «Локомотив». К сожалению, этот шаг стал началом конца золотой эпохи железнодорожников.
В сборной у Сёмина тоже не получилось — выйти на чемпионат мира не удалось. Хотя вина Юрия Павловича в этом была невелика. При нём команда стала хотя бы надёжно действовать в обороне, демонстрируя прагматичный футбол. Регулярно начали появляться на поле братья Березуцкие, составлявшие компанию в тылу Сергею Игнашевичу, успевшего стать незаменимым винтиком сборной ещё в отборе к Евро-2004.
Оборонительная тройка ЦСКА вполне справлялась со своими задачами. А место в воротах окончательно занял ещё один армеец — Игорь Акинфеев, выигравший конкуренцию у Вячеслава Малафеева. Голкипер «Зенита», кажется, так и не восстановился психологически после семи пропущенных мячей от португальцев.
Вполне надёжно действовали и опорники в лице Евгения Алдонина и Алексея Смертина, носившего капитанскую повязку.
Наконец, закрепился в основе сборной Андрей Аршавин, ставший лучшим бомбардиром команды в отборочном цикле. Но, говоря о питерской «десятке», нельзя забывать Александра Кержакова, ведь и защищая честь страны они действовали своей зенитовской связкой.
А ближе к концу цикла заиграли в сборной молодые Юрий Жирков, Денис Колодин, Динияр Билялетдинов и Роман Павлюченко. Это был уже прообраз команды Гуса Хиддинка, которая впоследствии триумфально выступит на Евро-2008 и возьмёт там бронзу.
С другой стороны, постепенно уходили на покой представители «старой гвардии». Сразу после Евро завершил карьеру в сборной Александр Мостовой. Причём «Царь» основательно хлопнул дверью. После поражения от Испании в стартовом матче группового этапа он раскритиковал тренировочный процесс Ярцева и был фактически изгнан из лагеря национальной команды.
Всего один матч в отборе ЧМ-2006 провёл отбывший годичную дисквалификацию Егор Титов. Схожей статистикой отметился вернувшийся в «Спартак» Дмитрий Аленичев. Уступил дорогу молодым Сергей Овчинников.
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Отборочный цикл / 2010
Результат: +7=1-2 — второе место в отборочной группе, поражение в стыковых матчах от Словении — 2:1 (д), 0:1 (г).
Костяк: Игорь Акинфеев — 12 (-8), Сергей Игнашевич — 12 (1), Константин Зырянов — 11 (3), Андрей Аршавин — 11 (3), Сергей Семак — 11, Александр Анюков — 10, Василий Березуцкий — 10 (1), Игорь Денисов — 10, Юрий Жирков — 9, Роман Павлюченко — 9 (5), Игорь Семшов — 8 (1), Владимир Быстров — 7, Павел Погребняк — 7 (1), Александр Кержаков — 5 (2), Ренат Янбаев — 4, Динияр Билялетдинов — 4 (2), Алан Дзагоев — 4, Дмитрий Торбинский — 4
Рассказ об этой сборной стоит начать с 2006 года, когда команду возглавил Гус Хиддинк. Голландец сходу принялся набирать в команду более молодых игроков, и очень скоро большинство «старичков» перестали выступать на международном уровне. Речь о Дмитрии Лоськове, Егоре Титове, Алексее Смертине, Владиславе Радимове, Ролане Гусеве и Вадиме Евсееве.
Гус постепенно строил новую команду, которая и выстрелила на Евро, заняв третье место. Интересно, что в итоговую заявку на турнир тренер неожиданно включил опытного Сергея Семака, который в отборе не играл вовсе. В итоге футболист стал одним из лидеров сборной, да ещё и получил капитанскую повязку.
А вот Александра Кержакова Хиддинк на турнир не взял. Нападающий зимой перебрался из «Севильи» в «Динамо» и долго не мог открыть счёт забитым мячам за новую команду. Не поехал на Евро и Павел Погребняк, ставший лучшим бомбардиром Лиги Европы. Форвард получил повреждение в контрольном матче против Сербии.
В отборочном этапе ЧМ-2010 Хиддинк использовал практически тех же игроков, что и на первенстве континента. Неизменным первым номером был Игорь Акинфеев. В обороне, как правило, действовали Юрий Жирков, Василиий Березуцкий, Сергей Игнашевич и Александр Анюков. В полузащите делами заправляли Игорь Семшов, Константин Зырянов и всё тот же Семак. Ну а на острие действовала ударная связка Павлюченко — Аршавин.
Впрочем, не обошлось и без новичков. Место в опорной зоне прочно занял Игорь Денисов. Хиддинк хотел взять футболиста ещё на Евро, но тот отказался, обидевшись на присланное в последний момент приглашение. Ярко ворвался в команду совсем юный Алан Дзагоев. Кроме того, Хиддинк вернул в команду Кержакова, который ознаменовал это событие дублем в ворота Финляндии.
Футбол та команда демонстрировала очень симпатичный и по праву считалась одной из сильнейших сборных континента. Не случайно в отборе Россия потерпела всего два поражения — оба от немцев. Ничью с Азербайджаном вынесем за скобки, ведь та игра уже ничего не решала.
Увы, завершился тот цикл для отечественной дружины трагедией — поражение от Словении в стыковых матчах вошло в хит-парад самых печальных событий российского футбола. Особенно памятуя о том, что по ходу домашнего матча сборная вела 2:0.
- Конфликт между игроками на поле во время матча между сборными России и Словении за выход на Чемпионат мира-2010.
- РИА Новости
Отборочный цикл и финальный этап / 2014
Результат: +7=1-2 — первое место в отборочной группе, +0=2-1 — третье место в группе в финальном этапе, вылет из турнира.
Костяк: Игорь Акинфеев — 10 (-5) + 3 (-3), Дмитрий Комбаров — 10 + 3, Виктор Файзулин — 10 (3) + 3, Александр Кержаков — 10 (5) + 3 (1), Василий Березуцкий — 9 (1) + 3, Сергей Игнашевич — 9 + 3, Денис Глушаков — 8 (2) + 3, Александр Самедов — 8 (2) + 3, Александр Кокорин — 8 (4) + 3 (1), Роман Широков — 10 (3), Игорь Денисов — 8 + 2, Владимир Быстров — 9 + 0, Алексей Козлов — 5 + 2, Алан Дзагоев — 4 + 3, Андрей Ещенко — 3 + 2, Олег Шатов — 1 + 3.
Фабио Капелло стал тем самым тренером, который сумел вывести сборную России на чемпионат мира спустя 12 лет. Этот факт останется в истории, несмотря на не самое удачное выступление отечественной команды в Бразилии.
Итальянец за очень короткий срок сумел кардинально перестроить игру отечественного коллектива от атакующей до сугубо оборонительной. После Хиддинка российскую сборную возглавил другой голландец — Дик Адвокат. Экс-наставник «Зенита» решил ничего особенно не менять в доставшемся ему от соотечественника хозяйстве и на старом багаже пробился в финальный этап Евро-2012.
Единственное, на лидирующие позиции в команде вышел Дзагоев, который отметился на первенстве континента сразу тремя забитыми мячами и обратил на себя внимание селекционеров топ-клубов Старого Света.
Возглавивший сборную после Евро Капелло сходу начал перестраивать её на строгий итальянский манер и первым делом усадил в запас Дзагоева. Другой плеймейкер Аршавин вовсе перестал вызываться в национальную команду. Впрочем, болельщики по этому поводу не сильно расстраивались, ведь экс-полузащитник «Арсенала» разочаровал их после знаменитой фразы про ожидания и проблемы.
Главным конструктором атак стал Роман Широков. Он стал играть в команде настолько большую роль, что именно отсутствием футболиста «Зенита» многие объясняли провал сборной в финальной части. Без полузащитника отдать «последний пас» было просто некому.
Так, Александр Кокорин и Александр Кержаков остались на голодном пайке. Интересно, что в отборе они практически всегда действовали дуэтом, но в Бразилии два матча из трёх сборная провела с тогда ещё динамовцем на острие, которого с флангов поддерживали Александр Самедов и Юрий Жирков (Максим Канунников).
Но если в отборочном цикле сборная, действуя на контратаках и надёжно играя сзади, добивалась результата, то на самом чемпионате ничем соперников не удивила, став одним из самых скучных коллективов турнира.
Помимо Кокорина при Капелло в основу плавно перекочевали спаратаковец Дмитрий Комбаров, на безальтернативной основе занявший место на фланге обороны, и полузащитник «Зенита» Виктор Файзулин.
Также именно Фабио стал вызывать в сборную Олега Шатова. В отборе петербуржец практически не играл, зато в Бразилии все три матча начинал с первых минут.
Перестали вызываться в национальную команду Зырянов, Семшов, а со временем и Анюков. Билялетдинов и Семак же выпали из обоймы ещё при Адвокате.
- Игроки сборной России Максим Канунников, Александр Самедов, Дмитрий Кромбаров, Игорь Денисов (слева направо) после матча группового этапа чемпионата мира по футболу 2014 Алжир — Россия
- РИА Новости
Чемпионат мира / 2018
Как будет выглядеть сборная России на домашнем чемпионате мира, пока можно только догадываться. Впрочем, очевидно одно — Станислав Черчесов затеял серьёзное омоложение состава. Собственно этим в свой последний год работы в России активно пытался заниматься Капелло, за что после и поплатился отставкой.
После проваленного Евро-2016 необходимость обновления некоторых позиций стала очевидной. В первую очередь речь шла о центре обороны в лице сверхопытных Сергея Игнашевича и Василия Березуцкого. Высокое мастерство стопперов ЦСКА сомнению не подлежит, но уже точно известно, что вероятность их появления на мундиале минимальна. Оба защитника объявили о завершении выступлений за сборную.
Замену ветеранам Черчесов нашёл довольно быстро. Уже на Кубке Конфедераций основное трио центральных защитников составляли Фёдор Кудряшов, Георгий Джикия и Виктор Васин. Судя по всему, делать замены в этой крайне ответственной зоне тренер будет только по причине травм или дисквалификаций. В планы Черчесова также не входит игра с двумя защитниками, так что здесь вопрос можно считать решённым, если только в формирование состава не вмешаются форс-мажоры.
На проблемном правом фланге в сборной по идее должен появиться натурализованный Марио Фернандес. В противном случае будет непонятно, зачем бразильцу скоротечно выдали российский паспорт. Слева же помимо опытнейшего Юрия Жиркова может сыграть ещё один натурализованный футболист — Константин Рауш.
Помимо Игнашевича покинул сборную завершивший карьеру Роман Широков. Игорь Денисов пока бутсы на гвоздь не вешал, но Черчесов его кандидатурой не интересовался. Возможно, уже и не заинтересуется, ведь на момент мундиаля опорному полузащитнику будет 34 года. Однако пока в сборной на его позиции заправляют другие люди. Регулярно играют у Черчесова Роман Зобнин и Денис Глушаков из «Спартака». Но только капитану москвичей удалось поиграть на Кубке конфедераций — Зобнину помешала травма.
Из игроков атакующего склада следует отметить Александра Ерохина и Алексея Миранчука. Последнему выдаются особенно большие авансы, ведь хавбеку «Локомотива» всего 22 года. К будущему сборной можно отнести и Александра Головина, в 20 лет сыгравшего на чемпионате Европы. Черчесов армейца в сборную поначалу не вызывал, но на Кубке конфедераций уже не мог без него обойтись. Теперь место Головина в опорной зоне сборной стало незыблемым.
В нападении компанию забивающему мяч за мячом Фёдору Смолову может составить Александр Кокорин, который под руководством Роберто Манчини в «Зените» переживает настоящий ренессанс. Черчесову ещё предстоит поломать голову над тем, как объединить на поле двух бывших партнёров по «Динамо».
- Игроки сборной России Фёдор Смолов и Игорь Смольников
- РИА Новости
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