Переезд Габулова в Бельгию, интерес «Зенита» к Смолову и бразилец для «Спартака»: главные трансферные новости РФПЛ

Команды РФПЛ начинают выходить из отпусков и ведут всё более активную работу на трансферном рынке. Переход Владимира Габулова в бельгийский «Брюгге», возможный трансфер Фёдора Смолова в «Зенит» и приобретение «Спартаком» бразильского игрока — RT рассказывает о самых интересных трансферных событиях РФПЛ в новом году.

«Локомотив»

Судя по информации СМИ, лидер РФПЛ в ближайшее время может лишиться сразу двоих футболистов — нападающего Эдера и защитника Неманьи Пейчиновича. Обоих футболистов пресса отправляет во Францию: форварда в «Лилль», которому он и принадлежит, а серба — в «Сент-Этьен». Впрочем, сам Неманья опроверг информацию об уходе из «Локо».

«Я выиграл два Кубка России, мы лидируем в турнирной таблице чемпионата после первой части сезона. Надеюсь выиграть чемпионат России, а также — Суперкубок. Мой контракт истекает в июне, но прежде всего думаю о том, как достигнуть чего-то серьёзного. В будущем хочу завоевать ещё больше трофеев — начиная с текущего сезона в России с «Локомотивом». И мне хочется играть в Лиге чемпионов до конца карьеры», — приводит слова игрока официальный сайт «Ниццы», за которую Пейчинович выступал до переезда в Россию и с которой железнодорожники встретятся в 1/16 финала Лиги Европы.

«Зенит»

Пожалуй, главным внутренним трансферным слухом РФПЛ начала года стала информация о возможном переходе в «Зенит» нападающего «Краснодара» Фёдора Смолова. В декабре главный тренер команды с юга России Игорь Шалимов не скрывал, что форвард может отправиться в английский «Вест Хэм», но пока дальше этих слов специалиста дело не зашло.

Между тем, контракт Смолова с «Краснодаром» истекает в июне 2019 года, и клуб Сергея Галицкого по информации прессы намерен выручить за своего лидера €10 млн плюс €2 млн в виде бонусов, в случае если покупатель попадёт в зону Лиги чемпионов по итогам сезона. Взамен «Зенит» якобы готов отдать «Краснодару» опытного защитника Юрия Жиркова, который в Санкт-Петербурге получает не слишком много игрового времени.

По другой информации Смолов может оказаться в турецком «Бешикташе». Клуб из Стамбула в ближайшее время продаст своего ведущего форварда Дженка Тосуна, а в российском форварде видит ему замену.

Готовы в Турции приобрести и капитана «Зенита» Доменико Кришито. Якобы серьёзный интерес к нему проявляет турецкий «Фенербахче». Несмотря на то, что контракт итальянца с «Зенитом» истекает по окончании нынешнего сезона, его агент Андреа Д’Амико заверил — Кришито уезжать из России в ближайшее время не намерен.

«В том, что было написано в газетах, нет никакой правды. Ни один турецкий клуб не делал предложений по Кришито. Как минимум до конца контракта Доменико остаётся игроком «Зенита». Не исключено, что в ближайшие дни с руководством российского клуба будет возобновлён процесс переговоров по новому контракту», — цитирует агента ITASportPress.

«Спартак»

Действующий чемпион России «Спартак», если верить прессе, близок к приобретению центрального защитника бразильского «Сантоса» Лукаса Вериссимо. Сообщается, что красно-белые готовы заплатить за 22-летнего игрока €8 млн, а бразильский клуб склоняется к тому, чтобы это предложение принять. При этом «Спартак» в борьбе за Вериссимо опередит целый ряд европейских клубов, которые также нацеливались на этого талантливого футболиста.

Лукаса вполне можно назвать необходимой покупкой для столичной команды. Минувшей осенью в резерве из центральных защитников у Массимо Карреры зачастую оставался лишь Илья Кутепов, и итальянский специалист неслучайно заявлял о желании укрепить эту зону. Летом сообщалось, что «Спартак» пытался приобрести натурализованного защитника сборной России Романа Нойштедтера, но игрок остался в «Фенербахче». Покупка Вериссимо будет своевременной ещё и потому, что летом клуб может покинуть Сердар Таски. У немца в июне истекает контракт со «Спартаком», а о продлении его до сих пор ничего не сообщалось.

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Покинуть красно-белых может и болгарский полузащитник Ивелин Попов, который в текущем сезоне чаще остаётся на скамейке запасных, чем выходит в стартовом составе.

«Начинаю готовиться со «Спартаком», но всё возможно. Могу, как остаться в команде, так и сменить клуб. «Трабзонспор» выходил на связь, предлагал более высокую зарплату, были отличные условия, но я отказался, чтобы играть в еврокубках. Если со мной вновь свяжутся, я подумаю», — признался Попов в интервью Sportal.

ЦСКА

Несмотря на то, что ЦСКА давно не радует болельщиков дорогостоящими трансферами, фанаты продолжают верить в новогодний подарок в виде необходимого команде нападающего. Правда, первые новости 2018-го связывали ЦСКА не с форвардами, с полузащитником. Речь о 20-летнем бразильце Венделе из «Флуминенсе», на которого претендовали, в том числе ведущие португальские клубы. В результате один из них футболист и выбрал. В ближайшие дни Вендел должен перебраться в лиссабонский «Спортинг».

«Арсенал»

Пожалуй, главным трансферным событием первых дней нового года РФПЛ стал переход Владимира Габулова из «Арсенала» в бельгийский Брюгге. Новость о трансфере сначала появилась на личном сайте вратаря сборной России, затем была оттуда удалена. Однако чуть позже официальное подтверждение опубликовали на сайте «Брюгге». Соглашение 34-летнего Габулова с новым клубом рассчитано на полтора года, он уже отправился с командой на сборы в Испанию.

#WelcomeVladimir! De Russische doelman Vladimir Gaboelov tekent een contract van 1,5 jaar bij Club!https://t.co/h0OEf0s8dypic.twitter.com/o0D5uv3mZT — Club Brugge KV (@ClubBrugge) 2 января 2018 г.

«Хочу сказать, что Владимир лично приехал ко мне и попросил отпустить его попробовать свои силы в бельгийском клубе. Думаю, болельщики должны понимать, что удерживать игрока против его воли и не дать ему воспользоваться шансом поиграть в Европе в составе многократного чемпиона Бельгии и постоянного участника еврокубков — это неправильно. Взвесив все «за» и «против», мы приняли решение отпустить Владимира в «Брюгге». Отметим, что Габулов покинул клуб не в качестве свободного агента, однако по соглашению сторон финансовые условия перехода не разглашаются», — приводит слова президента «Арсенала» Гурама Аджоева официальный сайт клуба.

Отметим, что в настоящий момент «Брюгге» уверенно лидирует в чемпионате Бельгии, опережая на 11 очков идущий вторым «Шарлеруа». Габулов уже заявил о желании с новой командой принять участие в Лиге чемпионов.

«Переход в «Брюгге» для меня — это новый вызов. Это тот момент, когда я, можно сказать, начинаю всё с чистого листа, каждый день доказывая и подтверждая свой уровень. Это возможность реализовать мою давнюю мечту — играть в европейском первенстве, постараться стать чемпионом и вернуться в Лигу чемпионов. Это безумно интересный шанс в футболе и в жизни», — сказал Габулов.

«Рубин»

Казанский клуб по информации СМИ близок к тому, чтобы потерять основного центрального полузащитника Янна М’Вила. В первой части сезона француз принял участие в 19 матчах РФПЛ из 20 и все игры провёл на поле от первой до последней минуты. Игрок намерен вернуться на родину в «Сент-Этьен». Примечательно, что «Рубин» может не получить за своего лидера ни евроцента. Ранее М’Вила обращался в УЕФА с просьбой расторгнуть его контракт с российским клубом, так как Янну, как и другим футболистам команды, не выплачивали зарплату в течении нескольких месяцев.

Из-за финансовых проблем ожидать дорогостоящих покупок на трансферном рынке от «Рубина» сложно. Пока казанцы вынуждены обходиться арендными соглашениями. Так, команду пополнил принадлежащий «Краснодару» полузащитник Вячеслав Подберёзкин. Он уже прошёл медобследование вместе с новыми партнёрам. При этом процедуру пропустили сразу 11 игроков команды, включая девять легионеров. Вполне вероятно, что они предстанут перед врачами в ближайшие дни уже на сборе в ОАЭ.

С нами полузащитник Вячеслав Подберёзкин, который будет выступать за #fcrk на правах аренды pic.twitter.com/BGxjgsQrfp — «Рубин» Казань (@fcrk) 5 января 2018 г.

«Динамо»

Бело-голубые в преддверии Нового года объявили о заключении новых контрактов с двумя ключевыми исполнителями команды — Самбой Соу и Александром Ташаевым. Примечательно, что последним якобы интересовался «Спартак», но 23-летний воспитанник «Динамо» всё-таки решил продлить соглашение с родным клубом и уже не сможет покинуть его в качестве свободного агента.

«Тосно»

Первым новичком команды в новом году стал защитник сборной Черногории Неманья Мьюшкович. С 25-летним игроком заключён контракт сроком на два года. В России Мьюшкович оказался не впервые. В 2010-м он пополнил состав московского «Динамо», а спустя год перебрался в «Амкар». С февраля 2017-го Неманья защищал цвета казахстанского «Тараза». Также в активе футболиста значатся три матча за национальную команду.

«Анжи»

Другой аутсайдер «Анжи» подписал контракт с румынским полузащитником Паулом Антоном, который ранее защищал цвета бухарестского «Динамо», а в прошлом сезоне на правах аренды играл за испанский «Хетафе», которому помог вернуться в Примеру. По информации СМИ, за 26-летнего футболиста махачкалинцы заплатили € 500 тыс.