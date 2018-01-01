СМИ: ЦСКА готов заплатить €8 млн за полузащитника «Флуминенсе»

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Московский футбольный клуб ЦСКА вновь проявил интерес к приобретению полузащитника бразильского «Флуминенсе» Вендела.

Как сообщает O Jogo, армейцы готовы повысить сумму трансфера до €9 млн за 80% прав на игрока.

Отмечается, что на 20-летнего бразильца также претендует «Спортинг». Клуб почти договорился с «Флуминенсе» о переходе Вендела за €8,8 млн, однако юристы бразильцев заблокировали сделку из-за спорной ситуации с правами на игрока.

По информации издания, сам игрок склоняется к варианту со «Спортингом», однако ЦСКА предлагает более выгодные условия по личному контракту.

Московский клуб летом 2017 года уже предпринимал попытки приобрести Вендела. 

Ранее сообщалось, что «Тосно» подписал контракт с футболистом сборной Черногории.

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