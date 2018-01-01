«Тосно» подписал контракт с футболистом сборной Черногории

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«Тосно» объявил о подписании соглашения с защитником сборной Черногории по футболу Неманьей Мьюшковичем.

Как сообщает пресс-служба клуба, контракт с 25-летним игроком рассчитан на два года.

Предыдущим клубом черногорца был казахстанский «Тараз», в составе которого он сыграл в 27 матчах и забил один мяч.

На его счету три матча за национальную команду Черногории.

Ранее сообщалось, что «Реал» предложит «Челси» €120 млн за Эдена Азара.

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