«Тосно» подписал контракт с футболистом сборной Черногории
«Тосно» объявил о подписании соглашения с защитником сборной Черногории по футболу Неманьей Мьюшковичем.
Как сообщает пресс-служба клуба, контракт с 25-летним игроком рассчитан на два года.
Предыдущим клубом черногорца был казахстанский «Тараз», в составе которого он сыграл в 27 матчах и забил один мяч.
На его счету три матча за национальную команду Черногории.
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