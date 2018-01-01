СМИ: «Реал» предложит «Челси» €120 млн за Азара

Мадридский «Реал» готовит предложение в размере €120 млн по трансферу полузащитника лондонского «Челси» Эдена Азара.

Текущее соглашение бельгийца с клубом из Лондона истекает летом 2020 года. В «Реале» намерены повысить давление на «Челси», предложив €120 млн за футболиста, так как трансферная стоимость Азара в следующем году будет уже меньше из-за приближающегося завершения контракта, сообщает The Sun.

Отмечается, что 26-летний полузащитник не стал продлевать соглашение с «Челси», чем и постарается воспользоваться «Реал».

Азар выступает за «Челси» с 2012 года. В нынешнем сезоне на его счету восемь голов в 26 матчах за команду из Лондона.

Ранее сообщалось, что Серхио Агуэро может покинуть «Манчестер Сити» летом 2018 года.