«Динамо» объявило о продлении контракта с Ташаевым
Московский футбольный клуб «Динамо» продлил контракт с полузащитником Александром Ташаевым.
Об этом сообщается на официальном сайте клуба.
Подробности нового соглашения Ташаева с «Динамо» не разглашаются.
23-летний полузащитник является воспитанником «Динамо». Всего за клуб он провёл 73 матча и забил восемь мячей.
В сезоне-2016/17 помог клубу стать победителем первенства Футбольной национальной лиги и завоевать путёвку в Российскую футбольную премьер-лигу.
Ранее сообщалось, что бывший наставник итальянского «Милана» Винченцо Монтелла стал главным тренером испанской «Севильи».
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