«Динамо» объявило о продлении контракта с Ташаевым

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Московский футбольный клуб «Динамо» продлил контракт с полузащитником Александром Ташаевым.

Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Подробности нового соглашения Ташаева с «Динамо» не разглашаются.

23-летний полузащитник является воспитанником «Динамо». Всего за клуб он провёл 73 матча и забил восемь мячей.

В сезоне-2016/17 помог клубу стать победителем первенства Футбольной национальной лиги и завоевать путёвку в Российскую футбольную премьер-лигу.

Ранее сообщалось, что бывший наставник итальянского «Милана» Винченцо Монтелла стал главным тренером испанской «Севильи».

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