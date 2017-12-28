Бывший тренер «Милана» возглавил «Севилью»

Бывший наставник итальянского «Милана» Винченцо Монтелла стал главным тренером испанской «Севильи».

Стороны достигли принципиального соглашения о контракте, который будет действовать до июня 2019 года, сообщает пресс-служба «Севильи».

Монтелла будет официально представлен в качестве главного тренера 30 декабря, а затем проведёт первую тренировку с командой.

Монтелла был уволен из «Милана» в конце ноября из-за неудовлетворительных результатов.

Ранее сообщалось, что экс-футболист «Баварии» и «Милана» возглавил клуб из Таиланда.