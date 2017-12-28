Экс-футболист «Баварии» и «Милана» возглавил клуб из Таиланда

Бывший полузащитник немецкой «Баварии», итальянского «Милана» и сборной Германии по футболу Кристиан Циге назначен на должность главного тренера таиландского «Ратчабури».

Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Подробности соглашения Циге с клубом не разглашаются.

Во времена карьеры игрока немец выступал за «Баварию», «Милан», английские «Ливерпуль» и «Тоттенхэм».

Он является двукратным чемпионом Германии и двукратным победителем Кубка УЕФА.

В составе сборной Германии он становился чемпионом Европы и вице-чемпионом мира.

Ранее президент санкт-петербургского «Зенита» Сергей Фурсенко прокомментировал информацию о возможном уходе главного тренера команды Роберто Манчини из клуба.