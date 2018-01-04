СМИ: Жирков может стать частью трансфера Смолова в «Зенит»

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Полузащитник «Зенита» Юрий Жирков может стать частью сделки по трансферу нападающего Фёдора Смолова из «Краснодара» в петербургский клуб.

Как сообщает «Чемпионат», «Краснодар» хотел бы получить за Смолова не менее €10 млн и €2 млн в виде бонусов, если «Зенит» выйдет в Лигу чемпионов, а также включить в сделку Жиркова, которому клуб готов предложить двухлетний контракт.

Ранее сообщалось, что агенты Смолова опровергли информацию о его возможном уходе из «Краснодара».

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