СМИ: Жирков может стать частью трансфера Смолова в «Зенит»

Полузащитник «Зенита» Юрий Жирков может стать частью сделки по трансферу нападающего Фёдора Смолова из «Краснодара» в петербургский клуб.

Как сообщает «Чемпионат», «Краснодар» хотел бы получить за Смолова не менее €10 млн и €2 млн в виде бонусов, если «Зенит» выйдет в Лигу чемпионов, а также включить в сделку Жиркова, которому клуб готов предложить двухлетний контракт.

Ранее сообщалось, что агенты Смолова опровергли информацию о его возможном уходе из «Краснодара».