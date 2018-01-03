О русском рэпе, Путине и телепортации: блицинтервью с братьями Миранчук

Полузащитники сборной России и футбольного клуба «Локомотив» Алексей и Антон Миранчуки в преддверии новогодних праздников дали RT необычное блицинтервью. Во время беседы выяснилось, что оба брата выбирают московский «Спартак», согласны на появление в команде женщины-массажиста и хотели бы обладать такой сверхспособностью, как телепортация.

Близнецы Миранчук прошедший год могут считать лучшим в карьере: оба брата в составе «Локомотива» выиграли Кубок России, впервые попали в основной состав сборной страны, получили возможность пообщаться с нападающим «Барселоны» Лионелем Месси и закончили календарный год на первом месте турнирной таблицы чемпионата Российской футбольной премьер-лиги.

Алексей Миранчук появился на свет на 10 минут раньше Антона, поэтому и в жизни, и на поле словом и делом проявляет свои лидерские качества. Впрочем, спортивные успехи старшего Миранчука эксперты и болельщики напрямую связывают с воссоединением семьи на поле. Тандем полузащитников-близнецов приносит «Локомотиву» солидные дивиденды, а их синхронные действия буквально завораживают поклонников российского футбола.

RT решил выяснить, насколько братья похожи друг на друга в своих взглядах на жизнь. Алексею и Антону задали по 30 вопросов о футболе, политике и девушках, но лишь на 13 из них получили одинаковые ответы.