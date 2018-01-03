О русском рэпе, Путине и телепортации: блицинтервью с братьями Миранчук
- Антон Миранчук и Алексей Миранчук
- РИА Новости
- © Александр Вильф
Близнецы Миранчук прошедший год могут считать лучшим в карьере: оба брата в составе «Локомотива» выиграли Кубок России, впервые попали в основной состав сборной страны, получили возможность пообщаться с нападающим «Барселоны» Лионелем Месси и закончили календарный год на первом месте турнирной таблицы чемпионата Российской футбольной премьер-лиги.
Алексей Миранчук появился на свет на 10 минут раньше Антона, поэтому и в жизни, и на поле словом и делом проявляет свои лидерские качества. Впрочем, спортивные успехи старшего Миранчука эксперты и болельщики напрямую связывают с воссоединением семьи на поле. Тандем полузащитников-близнецов приносит «Локомотиву» солидные дивиденды, а их синхронные действия буквально завораживают поклонников российского футбола.
RT решил выяснить, насколько братья похожи друг на друга в своих взглядах на жизнь. Алексею и Антону задали по 30 вопросов о футболе, политике и девушках, но лишь на 13 из них получили одинаковые ответы.
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